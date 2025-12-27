La Parrocchia San Francesco di Paola di Falerna Marina, in collaborazione con Discovery Italy Foundation E.T.S., è lieta di annunciare uno degli eventi più attesi delle festività: il Concerto di Fine Anno, in programma lunedì 30 dicembre nella suggestiva cornice del Riva Restaurant & Lounge Bar.

Una serata speciale all’insegna della grande musica e dello spettacolo, che segna una tappa di Imperdibile Tour del Maestro Giuseppe Perrone, pianista di grande sensibilità e talento. Accanto a lui si esibiranno due musicisti di altissimo livello: Maestro Massimiliano Ghiribelli al clarinetto e Maestra Mirella Pantano al flauto. Un trio che promette un viaggio musicale raffinato ed emozionante, capace di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera unica di fine anno.

Ad arricchire ulteriormente la serata, la partecipazione straordinaria di Salvatore Misticone, in arte “Scapece”, attore amatissimo dal grande pubblico e noto per i suoi ruoli in celebri film di successo, quali Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Benvenuti in casa Esposito e Il Principe Abusivo. La sua presenza darà un tocco di ironia, intensità e spettacolo a un evento che unisce musica colta, intrattenimento e cultura.

Il Concerto di Fine Anno si preannuncia come un appuntamento imperdibile per salutare il 2024 con eleganza, emozione e condivisione, in un contesto accogliente e suggestivo come quello di Falerna Marina. Un’occasione unica per vivere la magia dell a musica dal vivo e celebrare insieme l’arrivo del nuovo anno.