L’Artigiano in Fiera, per chi è abituato a frequentarlo a dicembre, è sinonimo di freddo pungente, cappotti pesanti e corse tra i padiglioni alla ricerca dei regali di Natale. Questa Anteprima d’Estate, invece, ribalta completamente l'esperienza. Tra i corridoi il clima è decisamente più rilassato, gli spazi respirano grazie alla luce della bella stagione e la fiera si trasforma, per qualche ora, in un vero e proprio anticipo di vacanza.

In questo scenario, la Calabria diventa la vera protagonista all'interno del Padiglione 2, sotto lo slogan della campagna regionale "Calabria Straordinaria". Gli spazi espositivi accolgono i visitatori ricreando l'atmosfera tipica delle località mediterranee. Tra i banchi si trovano gioielli artigianali, i profumi degli agrumi dominati dal bergamotto e l'accoglienza diretta degli espositori.

La fiera diventa così un'occasione per mostrare la varietà del territorio, che unisce le spiagge della costa ionica e tirrenica ai borghi antichi e ai grandi parchi naturalistici dell'entroterra.

Dalla 'Nduja al bergamotto: la gastronomia calabrese punta sul turismo

La tradizione enogastronomica rappresenta da sempre un punto fermo per la Calabria all'Artigiano in Fiera, e in questa edizione estiva assume un ruolo ancora più centrale, diventando lo strumento principale per la promozione turistica del territorio. All'interno del Padiglione 2, le specialità locali non vengono presentate come semplici prodotti commerciali da esporre sui banchi, ma si trasformano in un'opportunità diretta per far conoscere la storia e le radici di una regione unica.

Ha preso il via a Milano Artigiano in Fiera, una delle più grandi fiere internazionali dedicate all'artigianato, ai prodotti tipici e alle culture del mondo. E anche qui la Calabria è protagonista.

Il vero punto di riferimento del padiglione è proprio l'area dedicata alla ristorazione e ai produttori locali, uno spazio costantemente vivo e frequentato dai visitatori. Qui, tra il profumo tipico della 'Nduja di Spilinga e la tradizione antica della sardella, il legame con la stagione estiva emerge chiaramente grazie alla freschezza delle granite artigianali al bergamotto e alle note degli agrumi mediterranei. Questa forte presenza del comparto agroalimentare, che si integra perfettamente con le produzioni dell'artigianato manifatturiero, mette in luce una caratteristica culturale precisa: la storia e l'identità calabresi passano inevitabilmente attraverso i prodotti della tavola. Pranzare o cenare a questi tavoli, tra un piatto di fileja e un calice di vino del territorio, non rappresenta quindi una semplice sosta per i pasti, ma diventa l'opportunità più immediata, concreta e conviviale per scoprire la regione direttamente a Milano. Un'esperienza che offre al pubblico un'anticipazione reale dell'ospitalità e dell'accoglienza che i viaggiatori troveranno quest'estate durante i loro soggiorni tra le località costiere e i piccoli borghi.

Aeroporti e strutture ricettive: il piano della Regione per andare oltre il turismo balneare

L'assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese

I riscontri positivi emersi a Milano trovano conferma nelle valutazioni di Giovanni Calabrese, Assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo della Regione Calabria. Durante la sua visita tra gli stand, l’assessore ha rimarcato l'importanza della partecipazione delle 104 aziende del territorio, evidenziando come gli stessi imprenditori considerino questa fiera un'opportunità centrale per consolidare i flussi turistici. Ai microfoni di LaC News24, in merito all'incremento di visitatori registrato nella regione, l'assessore Calabrese ha precisato che i risultati attuali derivano da una programmazione strategica di lungo periodo: "La presenza di tantissimi turisti in Calabria non è un caso, ma il frutto di un impegno che, insieme al governo regionale e al presidente Occhiuto, abbiamo portato avanti in questi anni. Abbiamo investito con forza sugli aeroporti calabresi, che sono la vera porta d'ingresso del territorio, e siglato accordi decisivi con le compagnie low-cost che ci hanno consentito di far arrivare tantissimi viaggiatori a conoscere le nostre bellezze storiche, artistiche e naturali".

La linea d'azione della Regione mira a superare l'immagine di un territorio legato esclusivamente al turismo balneare nei mesi centrali dell'anno. "La nostra regione non è solo mare nel periodo estivo", ha ribadito l'assessore, richiamando il piano di investimenti pubblici finalizzato a riqualificare l'offerta ricettiva sia sulla costa che nelle aree interne. Ai 50 milioni di euro assegnati lo scorso anno per il potenziamento degli alberghi e delle strutture locali, la Regione sta aggiungendo ulteriori 50 milioni di euro scorrendo la medesima graduatoria, a cui si sommano i contributi per i Comuni previsti dal bando "Calabria Attrattiva". Un piano integrato che punta a creare nuove opportunità economiche e occupazionali stabili sul territorio.

Il folk dei Sabatum Quartet conquista i visitatori a Milano

Oltre all'esperienza visiva e gastronomica, la Calabria porta a Milano la propria tradizione musicale, che si esprime attraverso i ritmi tipici del territorio. In questo contesto di condivisione, i Sabatum Quartet si esibiscono direttamente all'interno del Padiglione 2, animando l'area espositiva della delegazione calabrese. La storica band etno-popolare, che mantiene da anni una collaborazione costante con l'evento, propone brevi interventi acustici a cadenza oraria proprio nel cuore dello spazio ristorazione "Sapori di Calabria", modificando la normale dinamica e la classica compostezza dei padiglioni fieristici.

La reazione dei visitatori è stata immediata e visibile: moltissimi passanti, richiamati dal ritmo dei tamburelli e dalle sonorità popolari del gruppo, si fermano lungo i corridoi e posano le borse degli acquisti per seguire la musica e improvvisare balli e tarantelle tra gli stand. È l'espressione di una tradizione culturale che non viene semplicemente mostrata, ma che coinvolge direttamente il pubblico presente. Questa partecipazione spontanea mette in luce la natura dell'accoglienza calabrese all'Anteprima d'Estate: l'intrattenimento non è concepito come una formale strategia di marketing, ma come un momento di aggregazione che trasforma temporaneamente lo spazio della fiera nella piazza in festa di un borgo mediterraneo.