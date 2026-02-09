Prosegue all’Università della Calabria il ciclo di appuntamenti di Consonanze – Dialoghi d’Autore, la rassegna nata dalla collaborazione tra Entopan e Feltrinelli che porta nel Campus alcune tra le voci più autorevoli del dibattito culturale contemporaneo.

Il prossimo incontro è in programma giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 10:30, presso la sala University Club dell’Università della Calabria, e vedrà protagonista Ezio Mauro, che presenterà il volume Il silenzio dell’opinione pubblica (Feltrinelli, 2025), scritto insieme a Zygmunt Bauman.

L’iniziativa si inserisce nel percorso con cui l’Ateneo, anche attraverso attività di public engagement, promuove occasioni di confronto sui temi centrali della contemporaneità, valorizzando il dialogo tra saperi e il ruolo pubblico dell’università. In questa prospettiva, l’incontro è costruito come un momento di riflessione condivisa che coinvolge direttamente le strutture accademiche dell’area socio-umanistica.

Dopo i saluti introduttivi del Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, dialogheranno con l’autore i direttori dei dipartimenti dell’area socio-umanistica dell’Ateneo: Maria Mirabelli, direttrice del Dipartimento di Culture, Educazione e Società, Ercole Giap Parini, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, e Raffaele Perrelli, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici.

Giornalista e scrittore, Ezio Mauro è stato direttore de La Stampa e successivamente di la Repubblica, guidando due tra i principali quotidiani italiani in fasi cruciali della vita politica e sociale del Paese. Nei suoi libri e nei suoi interventi pubblici ha indagato con continuità i rapporti tra informazione, potere e democrazia, offrendo strumenti critici per interpretare i mutamenti della società contemporanea.

Scritto insieme al sociologo Zygmunt Bauman, Il silenzio dell’opinione pubblica affronta il tema dell’indebolimento dello spazio pubblico e della progressiva rarefazione del dibattito collettivo. Attraverso una riflessione lucida sulle trasformazioni della comunicazione e della partecipazione, il volume interroga il ruolo dei cittadini e delle istituzioni democratiche nell’epoca dell’informazione continua e frammentata.