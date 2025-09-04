Quindici giovani artisti provenienti da Italia, Polonia e Lituania sono arrivati a Crotone per l’evento conclusivo del progetto “Motive – Music for Inclusion”, sostenuto dal programma Creative Europe. In questi giorni, i musicisti stanno lavorando alle prove in vista del concerto finale che si terrà sabato 6 settembre, alle ore 18.00, al Parco archeologico di Capo Colonna, dove verranno eseguiti per la prima volta i brani musicali co-creati dai giovani talenti, nuove composizioni in grado di riflettere la ricca diversità culturale europea. Il repertorio originale fonderà tradizione e innovazione, intrecciando folk, jazz, rock, minimalismo, elettronica e world music in un’unica voce europea.

Sarà un viaggio sonoro tra le tradizioni musicali del Sud Italia, della Polonia e della Lituania, reinterpretate in chiave contemporanea grazie alla fusione di stili, melodie, strumenti e visioni. La direzione artistica è affidata al maestro Fernando Romano, affiancata dal codirettore maestro Vincenzo Cipriani e dal collaboratore artistico Antonello Fiamma. A illustrare i risultati di “Motive – Music for Inclusion”, saranno i rappresentanti delle tre organizzazioni partner del progetto cofinanziato dall’Unione Europea: l’associazione culturale Beethoven Acam di Crotone, diretta da Maria Rosa Romano; The Crave Music Agency (Polonia), con la coordinatrice Michalina Biernacka; Nida Culture and Tourism Information Centre “Agila” (Lituania), diretta da Edita Lubickaite. Interverranno l’ex vicepresidente della Giunta regionale Filippo Pietropaolo, il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, e il sindaco del Comune di Crotone, Vincenzo Voce.

Inoltre, venerdì 5 settembre, alle ore 15.00, nella sede dell’Associazione culturale Beethoven Acam di Crotone (Largo Panella) i tre partner del progetto firmeranno il Memorandum d’intesa per la nascita del Collettivo Motive, quale rete artistica e collaborativa transnazionale di musicisti e organizzazioni culturali. Sarà anche l’occasione per conoscere nel dettaglio l’intero progetto e ascoltare le testimonianze degli artisti. Il concerto finale del 6 settembre è gratuito ed è possibile registrarsi al seguente link: https://www.beethovenacam.it/concerto-finale-del-progetto-motive/