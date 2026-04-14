Torna l’appuntamento tanto caro a universitari e non solo: dalle 10:30 alle 20:30 presenti diversi artisti di fama internazionale e talenti del territorio, pronti a regalare ai giovani una giornata di musica e svago

Torna l’appuntamento più atteso della primavera calabrese. Mercoledì 1º maggio 2026, il Parco Fluviale di Commenda di Rende ospiterà la decima edizione di Parklife, l’evento che trasforma il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto all’insegna della musica, della condivisione e del relax nel verde. Organizzato da Be Alternative e Wish Eventi, con il patrocinio del Comune di Rende, Parklife celebra quest’anno un traguardo importante: dieci anni di storia che hanno reso questa manifestazione un punto di riferimento per migliaia di giovani e famiglie provenienti da tutta la regione.

Il programma musicale: due stage e line-up internazionale

Dalle ore 10:30 alle 20:30, la giornata sarà scandita da una selezione musicale eclettica distribuita su due palchi tematici, con artisti di fama internazionale e talenti del territorio:

Stage Sunset: un viaggio sonoro che vedrà protagonisti l’austriaco Demuja, il tedesco Ian Pooley e la venezuelana Gee Lane . A completare la line-up dello stage, le performance di Fabio Nirta, Dj Kerò e Vincenzo Nac.

il tedesco e la venezuelana . A completare la line-up dello stage, le performance di Fabio Nirta, Dj Kerò e Vincenzo Nac. Stage Sunrise: atmosfere ricercate con il set della brasiliana Barbara Boeing e dell’artista cinese Yu Su. Sul palco si alterneranno inoltre Fenoaltea, talento palermitano, T ascky e Dexter.

Un’esperienza immersiva

Non solo musica: Parklife è concepito come un’esperienza a 360 gradi. Il Parco Fluviale, cornice naturale d’eccezione, accoglierà il pubblico per un’intera giornata di svago, celebrando la Festa dei Lavoratori in un clima di festa e sostenibilità.