Il regista e premio Oscar Claude Lelouch, sarà a Lamezia Terme per partecipare al Lamezia international film festival, in programma dal 13 al 18 luglio, e ricevere il premio alla carriera. A svelare la presenza dell'ospite alla 13/a edizione del festival è il direttore artistico Gianlorenzo Franzí.



Lelouch, considerato una delle figure più influenti del cinema contemporaneo è un'icona del cinema francese oltre a essere autore di opere che hanno segnato la storia della settima arte grazie al suo stile inconfondibile e la sua poetica profondamente legata alle emozioni e alle connessioni umane. Autore di capolavori come "Un uomo, una donna", Palma d'Oro a Cannes e Premio Oscar per la sceneggiatura, Lelouch ha costruito una carriera unica, capace di attraversare decenni di cinema mantenendo intatta una forte identità autoriale.

Durante il Lamezia international film festival, Lelouch sarà anche protagonista di un talk esclusivo in cui ripercorrerà le tappe più significative del suo percorso artistico, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sul suo processo creativo e sulla sua visione del cinema. È inoltre prevista la proiezione del suo ultimo film Finalment, presentato recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia.

Un altro momento del Festival è il Premio Paolo Villaggio, «voluto fortemente dal direttore artistico - è scritto in una nota - ed è l'unico premio riconosciuto dalla famiglia dell'amato attore». Quest'anno il premio verrà conferito all'attrice Katia Follesa, una delle più versatili e apprezzate attrici comiche, conduttrici e autrici italiane. Tutti gli eventi del Lamezia international film festival saranno a ingresso gratuito e si svolgeranno in diverse location del centro cittadino, trasformando Lamezia Terme in un vero e proprio polo culturale diffuso.