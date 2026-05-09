Marina di Sibari si appresta a vivere una stagione di profondo cambiamento, inaugurata da una nuova e ambiziosa proposta che mira a riscrivere i ritmi del turismo locale. L'evento "Let The Summer Begin", lungi dall'essere una semplice manifestazione d'apertura, nasce da una visione strategica dell'Associazione dei Commercianti del Polo Turistico. L'obiettivo intrinseco è quello di innescare una ripartenza economica che sia, finalmente, strutturale e duratura. Per troppo tempo, il motore economico di Marina di Sibari è rimasto confinato nel ristretto arco temporale di luglio e della prima metà di agosto. L'ambizione dei commercianti è ora quella di allungare la stagionalità, rompendo gli schemi del passato per trasformare il polo turistico in una meta attrattiva già dai primi raggi di sole primaverili. Questa estensione non risponde solo a logiche di profitto, ma a una precisa necessità sociale che tende a garantire offerte concrete di lavoro e stabilità a numerosi lavoratori stagionali del territorio, che potrebbero così beneficiare di contratti più lunghi e sicuri.

Sotto l'egida e il patrocinio del Comune di Cassano all'Ionio, questa iniziativa si pone come un segno indiscutibile di vitalità. Investire nelle piazze già nel mese di maggio significa scommettere sulla capacità del territorio di rigenerarsi e di offrire servizi di qualità anche fuori dai periodi di punta. Il calendario della manifestazione prevede due appuntamenti chiave, pensati per coinvolgere residenti e visitatori in un clima di festa e operatività. Si inizia Sabato 9 Maggio, dalle 17:30, nella Piazzetta Pietre Bianche suonerà il gong per l'apertura ufficiale delle celebrazioni che si terrà in una delle aree più frequentate del centro. Sarà un pomeriggio dedicato all'accoglienza e alla musica fungendo da segnale forte sulla precoce operatività delle attività commerciali locali. Domenica 10 Maggio, dalle 16:30, tutto si sposterà in Piazza Rosa dei Venti con la serata che sarà dedicata a "Dancing in the Square", un momento di danza collettiva inteso come simbolo di unione e vitalità. Un appuntamento che sottolinea la volontà del polo turistico di offrire intrattenimento di alto livello fin dall'inizio della stagione.

Il successo di questa visione dipende dalla stretta collaborazione tra i promotori e i partner strategici che assicureranno la massima risonanza a questa importante sfida.