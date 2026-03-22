È ormai sempre più affermato ed apprezzato il formato Madiscool League in Calabria e non solo. Chi pensa che sia un evento solo sportivo sta sbagliando di grosso. Madiscool è un brand calabrese che nasce con l’obiettivo di rendere i giovani protagonisti di questa terra, nasce con l’obiettivo di creare una rete giovane ed anche di far tornare quel senso di appartenenza che ormai da tempo sembra essersi quantomeno affievolito. Il calcio ha sicuramente un ruolo importante, di fatti gli istituti superiori si andranno a sfidare su un rettangolo di gioco cercando di dare il meglio di loro ed offrendo spettacolo, ma non è solo questo.

Madiscool (Madi s Cool) nasce a Reggio Calabria, da un’idea di Gaetano Massara che, rispondendo a qualche nostra domanda, ci fa entrare nel suo mondo e ci racconta la storia di questo brand che sta prendendo sempre più piede nella nostra regione.

Madiscool, quasi un gioco di parole! Come nasce quest’idea?

«L’idea era quella di far allacciare contatti fra i giovani calabresi, creare socializzazione e coesione. Una rete che possa nel tempo portare nuove amicizie e collaborazioni. Ma soprattutto l’idea di sognare e lottare per i propri progetti, di difendere le proprie capacità e metterle a frutto in Calabria perché anche da qui possano partire idee innovative da lanciare a livello nazionale e perché no europeo. Per questo dal principio abbiamo organizzato manifestazioni mai realizzate prima, che in principio sembravano impossibili. Proprio per smuovere la pigrizia mentale che ci frena e per dimostrare che tutto è possibile. Dream big, do bigger sogna in grande fallo in grande!»

Addentriamoci meglio nell’iniziativa, cos’è madiscool?

«Madiscool (mad is cool) è un brand che promuove attività giovanili che possano favorire la socializzazione, attraverso attività di tendenza e/o innovative. Dallo sport, alla musica al volontariato. Lo fa creando grandi opportunità di divertimento ma anche di investimento e guadagno a tantissimi giovani.»

Lo sport, appunto, sembra avere un ruolo fondamentale: specie il calcio

«Il calcio è lo sport più amato e praticato, ma Madiscool League non nasce come torneo di calcio. È un evento a 360 gradi con musica e animazione ispirato molto al modello americano di spettacolo durante un evento sportivo. Lo scopo principale è far rivivere in tutti gli studenti quel senso di apparenza verso il proprio istituto, creando coreografie, cori, Tik tok e grafiche social quindi sviluppare anche la creatività di ognuno di loro. Ma per noi lo sport in generale ha un valore fondamentale perché ad oggi sempre meno giovani praticano un’attività agonistica, un dato preoccupante.»

Quali sono i prossimi eventi in Calabria?

«Due diverse tipologie di eventi:

Madiscool League

02/04 a Catanzaro e Paola

03/04 a Reggio Calabria

30/04 Cosenza e Soverato

Madiscool Festival

Dal 30 maggio al 02 giugno al Villaggio BAHJA a Paola (CS), dove si affronteranno per la fase regionale della Madiscool League tutte le vincenti».

Organizzando tutti questi eventi che risposta hanno dato i vari territori?

«Al momento abbastanza positiva, i giovani stanno cominciando a conoscerci sempre di più e stanno apprezzando e comprendendo il valore del progetto. Si sentono coinvolti e partecipi e per noi è una soddisfazione enorme che ci dà la giusta energia per portare avanti i progetti futuri che abbiamo ideato.»

Madiscool è anche beneficenza, giusto?!

«Sì, e non solo. Abbiamo instaurato una partnership con l’associazione Abakhy un’associazione impegnata a tutelare e promuovere i diritti delle fasce deboli promuovendo l’inclusione sociale. Inoltre con l’Associazione Italiana Arbitri e le sezioni di riferimento portiamo avanti la lotta alla violenza nello sport, e allo stesso tempo risaltare la figura dell’arbitro come componente essenziale di una partita alla pari di un calciatore.»

Che messaggio vuole trasmettere questo festival tutto calabrese?

«La musica è cultura al pari di viaggiare. Il nostro evento crea i presupposti ai giovani di viaggiare, divertirsi in un viaggio evento con all’interno attività ludiche sportive e culturali. La musica e gli artisti sono esclusivamente il tocco in più di un evento imperdibile.»

Quindi, cosa ti aspetti da tutto ciò?

«Mi aspettiamo tanta partecipazione, mi aspetto di vedere i palazzetti pieni di colore e rumore, ma soprattutto di vedere nel prossimo futuro tanti giovani calabresi prendere il mio posto e portare avanti questo progetto con idee ancora più innovative.»

Senti di dover ringraziare qualcuno?

«Ringrazio in particolare il mio staff, tutti i rappresentanti di istituto che ogni giorno ci supportano e gli sponsor senza il quale tutto questo non avrebbe vita.»