Il prossimo 18 maggio 2026, alle ore 9:30, il Cineteatro Garden di Rende aprirà le sue porte a un evento che va ben oltre la semplice rappresentazione teatrale. L’Associazione OL3 (Oltre), presieduta da Alessandra De Cunto, presenta “La terra della pazzia”, un’opera scritta e diretta da Mattia Filice che mette al centro i temi della fragilità, della bellezza umana e del superamento dell'emarginazione.

L’iniziativa trae origine da una visione dell'associazione pienamente sposata dall’Amministrazione Comunale di Rende, guidata dal sindaco Sandro Principe, volta a trasformare l'inclusione nel centro pulsante della vita cittadina.

«Insegnare ai nostri ragazzi che la diversità è una ricchezza è il dono più grande che possiamo fare al futuro della nostra città» dichiarano gli organizzatori, sottolineando come il senso civico e l'umanità siano i motori di questa scelta politica e sociale.

Un lavoro di squadra per le giovani generazioni

Il coinvolgimento capillare del mondo della scuola è stato reso possibile grazie al lavoro congiunto del vicesindaco Fabio Liparoti, dell’Assessora al Welfare Daniela Ielasi e dell’assessora all’Istruzione Stefania Belvedere. Quest'ultima, insieme alla consigliera delegata Marinella Castiglione, all’ufficio scolastico e alla collaborazione del dott. Gianfranco Salerno, ha operato con dedizione per permettere agli studenti di confrontarsi con il valore del rispetto e dell’accoglienza.

Lo spettacolo: oltre le mura del pregiudizio

“La terra della pazzia” affronta con ironia sottile e comicità travolgente il desiderio di libertà di un gruppo di pazienti in fuga da un manicomio. Rompendo la "quarta parete", lo spettacolo coinvolgerà direttamente i ragazzi, rendendoli parte attiva della narrazione e trasformando la riflessione sul disagio mentale in un momento di crescita collettiva.

L’evento assume inoltre una forte valenza benefica: l’Associazione OL3 ha annunciato che parte del ricavato sarà destinata all’acquisto di beni e attrezzature da donare alle realtà sociali del territorio rendese. Un gesto che trasforma la partecipazione degli studenti in un aiuto tangibile per la comunità.

Per facilitare la partecipazione, l'Amministrazione ha predisposto servizi agevolati: