La manifestazione, giunta alla quattordicesima edizione, si terrà come di consueto nel secondo fine settimana di agosto. Ecco il programma completo

Parlare di libri, per poi leggerli, sotto l’ombra di un pino secolare. È da sempre questo l’intento di “Lorica libro amica” che giunge alla quattordicesima edizione. Presso la sede del Parco nazionale della Sila, per tradizione nei tre giorni del secondo fine settimana di agosto.

Con il patrocinio del Parco Nazionale della Sila, e della Patata della Sila Igp e il contributo di Bcc Mediocrati, il programma prevede per venerdì 8 agosto la presentazione di “La greca passionale” di Loredana Nigri, Helicon edizioni. Intervengono con l’autrice: Marcella Infusino, sociologa, vice presidente associazione culturale “libro amico” e Gaetano Marchese, poeta, psicologo e psicoterapeuta.

Si prosegue sabato 9 agosto con la presentazione del libro “Il dilemma degli eventi sbagliati” di Luciano Valentino, Il giardino della cultura, Balzano editore. Interviene con l’autore Alessandro Balzano editore.

La tre giorni termina con la presentazione del libro “Il turismo che non paga” di Cristina Nadotti, edizioni Ambiente. Intervengono con l’autrice: Noemi Guzzo, guida ambientale escursionistica, esperta in marketing territoriale e Sergio Stumpo, economista, specializzato in turismo e sviluppo urbano.

Le presentazioni, moderate da Andrea Vulpitta, presidente dell’Associazione “Libro amico” che organizza la manifestazione, si tengono a partire dalle ore 18.