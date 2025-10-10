Dal 14 al 17 ottobre, la sala polifunzionale del Comune di Scalea (Cs) ospita la finale della XXXI edizione del Premio Mia Martini, organizzata in collaborazione con la Regione Calabria, condotta da Claudia Cesaroni e Marco Guacci.

Il Premio, nato a Bagnara Calabra per ricordare la figura e il talento di Mia Martini, è un concorso rivolto ai giovani artisti e un riconoscimento della critica assegnato annualmente a un artista italiano. Quest’anno la finale si terrà a Scalea e nel corso delle serate si esibiranno, oltre agli ospiti, le categorie “Una voce per Mimì”, “Nuove Proposte per l’Europa”, “Emergenti”, “EtnoSong” ed “Evergreen” con in gara i finalisti scelti da pubblico e dalla commissione artistica presieduta da Mario Rosini, direttore artistico Franco Fasano.

L’organizzazione del Premio, nella persona di Nino Romeo, patron e ideatore del Premio, ha ringraziato il sindaco di Scalea, Mario Russo e il delegato al Turismo e Marketing Territoriale, Fabio Ferrara, per il sostegno e la collaborazione offerta alla realizzazione dell’iniziativa, considerata anche un’occasione di valorizzazione del territorio.

«Siamo lieti di ospitare un evento che vedrà protagonisti tanti giovani talenti provenienti da tutta Italia», dichiara il sindaco Mario Russo. «Ricordare un’artista come Mia Martini rappresenta per noi un momento significativo e offrirà ai cittadini e ai visitatori quattro serate dedicate alla musica e al talento».

Il consigliere Ferrara ha aggiunto: «Saranno quattro serate di grande intrattenimento musicale con ospiti e un allestimento scenografico di rilievo. L’obiettivo è inserire la nostra città in un circuito di eventi di livello, capaci di generare attenzione e presenze anche nei periodi di minore affluenza turistica, favorendo così la destagionalizzazione dell’offerta».

Un passaggio di testimone simbolico e prestigioso per la Riviera dei Cedri, che accoglie una delle manifestazioni più amate del panorama musicale italiano, nata per onorare la voce inconfondibile e l’anima intensa di Mia Martini. L’evento, realizzato in collaborazione con la Regione Calabria, unirà competizione e memoria con il concorso dedicato ai giovani interpreti provenienti da tutta Italia.

Con la sua storia, la sua voce e il suo coraggio, Mia Martini torna così simbolicamente a cantare in Calabria, in un abbraccio di note e memoria che unisce generazioni e territori proprio a Scalea, per quattro serate, dove la musica sarà la protagonista assoluta.