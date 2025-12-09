Con una partecipazione sempre crescente e un’intensa risposta del pubblico, Ramificazioni Festival, sotto la direzione artistica di Filippo Stabile, si avvia alla conclusione della sua IX edizione, confermandosi come autorevole appuntamento dedicato alla danza d’autore in Calabria.

La programmazione 2025 – attraversata dal tema “Kronos” – ha portato sul territorio oltre venti titoli e alcune delle migliori realtà italiane ed europee, consolidando la visione del festival: creare in Calabria uno spazio stabile dedicato all’eccellenza coreutica contemporanea, costruire ponti tra le comunità artistiche e offrire al pubblico del Sud un accesso diretto a produzioni di alto profilo.

Il primo appuntamento conclusivo è in programma venerdì 12 dicembre alle ore 21:00, nella cornice della Galleria Nazionale (ex Palazzo Arnone) di Cosenza: “Dalla A alla Z”, un evento unico che riunisce sullo stesso palco Spellbound Contemporary Ballet e Compagnia Zappalà Danza, due tra le realtà più importanti e riconosciute della danza contemporanea italiana.

La serata nasce dall’incontro creativo tra i rispettivi coreografi, Mauro Astolfi e Roberto Zappalà, che hanno scelto di dialogare artisticamente mettendo in relazione le proprie poetiche – diverse per estetica e radici – ma sorprendentemente complementari.

Astolfi racconta che “Dalla A alla Z” è nato immaginando un luogo in cui scambiare pensieri, energie e nuove ispirazioni; Zappalà lo descrive come un’occasione per superare rivalità e affermare la qualità e l’autenticità del gesto come unico punto fermo. Ne scaturisce una performance inedita che unisce due percorsi fondamentali della scena italiana: quello di Zappalà, da oltre trent’anni voce del Sud più vibrante, e quello di Astolfi, fondatore di Spellbound, compagnia capitolina che nel 2024 ha celebrato trent’anni di attività – un dialogo creativo che si fa esempio di convivenza, rispetto e rinnovamento della scena coreografica nazionale.

Il festival si chiude domenica 14 dicembre a Polistena (RC), all’Auditorium Comunale, con “MANTIS: Profezie–Autoavveranti”, nuova creazione del coreografo e danzatore Davide Romeo per Uscite di Emergenza, prodotta da Associazione Atacama e realizzata nell’ambito delle attività di Ramificazioni dedicate al territorio reggino.

“MANTIS” è un’indagine fisica e simbolica sulle parole che usiamo per definirci e sulle profezie inconsapevoli che orientano le nostre scelte. La creazione, dal forte impatto performativo, coinvolgerà anche giovani interpreti del Liceo Statale Vito Capialbi dipartimento Coreutico di Vibo Valentia, guidati dalle coreografe Daniela Ruggero e Alessandro Amoroso.

Davide Romeo, fondatore della compagnia Uscite di Emergenza, è tra le voci emergenti più interessanti della giovane danza italiana: finalista alla Biennale MArteLive, docente in numerosi programmi professionali, direttore artistico della piattaforma Corpo Mobile e ospite di festival nazionali e internazionali tra Italia, Belgio, Germania e Francia.

Con questi ultimi due appuntamenti, Ramificazioni Festival ribadisce dunque la propria identità: un festival che cresce, che porta in Calabria le migliori firme della danza d’autore, che valorizza i luoghi culturali del territorio e che guarda con determinazione al futuro della scena coreografica nel Sud Italia.