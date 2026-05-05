Tutto pronto per il Gran Galà di Primavera, l’evento promosso dall’Associazione Artemide che mercoledì 8 maggio alle ore 20:30 trasformerà il Foyer del Teatro Francesco Cilea in un palcoscenico dedicato alla vita. Una serata ideata per celebrare la Festa della Mamma attraverso il racconto di eccellenze che incarnano i valori della cura, della dedizione e della rinascita.

L’evento, condotto dalla presidente dell’Associazione Artemide, Valeria Pellegrino nasce per accendere i riflettori sulle realtà che ogni giorno proteggono il miracolo della nascita. Cuore pulsante della serata sarà il conferimento del Premio Artemide Lucina 2026 alla Dott.ssa Isabella Mondello, figura simbolo della neonatologia reggina, esempio di professionalità e profonda umanità. Il Galà sarà inoltre l’occasione per omaggiare pubblicamente l’operato dell’Associazione Eracle e del Reparto Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale di cui la dott.ssa Mondello è direttrice dal 2020, del Grande Ospedale Metropolitano, realtà che rappresentano l'orgoglio sanitario e sociale del nostro territorio nel sostegno alle famiglie.

«Vogliamo onorare la maternità e chi, con il proprio lavoro, se ne prende cura. Il Galà è un omaggio alla bellezza della vita e a quella rete di eccellenze reggine che la sostengono con amore e competenza», dichiara Valeria Pellegrino.

La serata sarà scandita da momenti di alta moda e arte. La passerella ospiterà le creazioni del maestro Gerardo Sacco, insieme alle sfilate di brand reggini. A suggellare il binomio tra armonia e forza, le esibizioni dei campioni italiani di danza sportiva dell’ASD Olympus, Mattia Pio Luppino e Benedetta Leonello, diretti dai maestri Saverio Carbone e Federica Scappatura.

L’ingresso al Foyer del Teatro Francesco Cilea ad inviti, è previsto per le ore 20:00, mentre l’inizio della serata per le 20:30.