Immerso nella bellezza del Parco Nazionale della Sila, precisamente tra i comuni di Sorbo San Basile, Taverna e Villaggio Mancuso, sabato 9 maggio, prende il via il Festival della Montagna, organizzato da Good Buy Calabria, realtà impegnata nella valorizzazione del territorio, soprattutto attraverso l’ideazione e la gestione del Parco Avventura Alberolandia, importante attrattore turistico della Sila Catanzarese.

Il progetto, cofinanziato dalla Regione Calabria Settore 2 - Attrattività dell’offerta Turistica - Spettacoli - Eventi a Rilevanza Turistica e Culturale, nasce con l’obiettivo di sostenere concretamente la destagionalizzazione dell’offerta turistica regionale.

Il programma ruota attorno a quattro grandi assi tematici: la montagna come ambiente da esplorare, il cibo come espressione di identità e tradizione, la musica come linguaggio universale di condivisione e la tecnologia come strumento innovativo di fruizione.

Ogni giornata del festival diffuso, nei weekend dal 9 al 24 maggio, è concepita come un’esperienza immersiva e multidisciplinare: si susseguiranno laboratori didattici, escursioni guidate nella natura, spettacoli teatrali e musicali, show cooking e momenti di convivialità, degustazioni di prodotti tipici locali, animazione per famiglie e installazioni artistiche. Il calendario sarà impreziosito dal fil rouge della valorizzazione della memoria dei luoghi, delle tradizioni popolari, delle eccellenze agroalimentari e delle professionalità artistiche e culturali del territorio.

A rendere possibile la realizzazione del Festival della Montagna una rete territoriale ampia e partecipata, tra cui l’associazione Auser Albi “S. Pertini”, la rete d’impresa Destinazione Sila, il Consorzio Produttori Patate Associati e l’Associazione il Barattolo Ecotronei.

Il coinvolgimento attivo degli operatori locali, delle realtà associative e degli istituti scolastici rafforza la dimensione partecipativa e comunitaria dell’iniziativa, valorizzando il patrimonio materiale e immateriale del comprensorio montano. Particolare attenzione sarà riservata anche alla sostenibilità e all’inclusione, con servizi dedicati al trasporto per persone con disabilità, alla raccolta differenziata e al riciclo creativo.

«La scelta del mese di maggio non è casuale. È un momento ideale per riscoprire la montagna attraverso una lente più intima e autentica, lontana dalle stagionalità turistiche convenzionali. Il festival propone una narrazione alternativa della montagna calabrese, fondata su esperienza, identità e coinvolgimento diretto della comunità» - dichiara Giovanna Siciliano, responsabile di Good Buy Calabria, accennando i principali appuntamenti, tra cui il laboratorio di burattini e lo spettacolo di figura a cura di Angelo Gallo, lo show cooking con il mastro Casaro, i giochi acrobatici presso il Parco Avventura Alberolandia, il laboratorio creativo con materiali naturali raccolti nel parco, gli spettacoli musicali del chitarrista Alessandro Santacaterina, del polistrumentista Davis Muccari e della cantante Carmen Floccari. Maggiori dettagli sono disponibili sui canali social del Parco Avventura Alberolandia.