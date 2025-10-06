VIDEO | Musica, sport, enogastronomia e tanto divertimento hanno animato le vie della perla dello Ionio. La showgirl: «Accoglienza sempre strepitosa»

A Soverato si è tenuta la Notte Bianca. Musica, sport, enogastronomia e tanto sano divertimento con una madrina d’eccezione come la showgirl Carmen Russo.

Anche quest'anno Soverato non ha voluto rinunciare all’appuntamento con la Notte Bianca, organizzata dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Vacca e dal vicesindaco Emanuele Amoruso, con il supporto delle associazioni locali. Un evento che si è articolato lungo le vie principali della città tra enogastronomia, spazi pensati per i più piccoli, musica, sport e tanto sano divertimento. Madrina dell'evento la showgirl Carmen Russo:

«L'accoglienza è stata strepitosa - commenta - io amo la Calabria, con la mia famiglia passiamo sempre le vacanze in questa regione, a Cutro, a Soverato, a Vibo Marina, a Tropea, Capo Vaticano. Questa terra mi piace perchè c'è un mare bellissimo, una qualità di vita alta, gente accogliente e simpatica con tanta voglia di vivere, ed è molto importante stare in mezzo a gente che abbia voglia di vivere».

Un’accoglienza calorosa dunque per la nota ballerina tanto da farle venire voglia di tornare presto in riva allo Ionio. «Ora parleremo con l'Amministrazione Comunale perchè ho uno show musicale molto bello, come quelli che si facevano una volta, dedicato in parte a Raffealla Carrà, con Enzo Paolo Turchi, e mi piacerebbe portarlo qui, magari la prossima estate».



Tra gli ospiti anche il ballerino Raffaele Paganini, il duo comico Matranga e Minafó, il giovane cantante reggino Michele Bruzzese. Non sono mancate inoltre le sonorità tradizionali di Mimmo Cavallaro che hanno acceso Piazza Maria Ausiliatrice. Lino Gerace, Paolo Sia e Antonio Tavella sono stati invece i presentatori della serata.

