Due gli appuntamenti, previsti per domani e domenica, con il cantautore siciliano e il concerto-spettacolo dal titolo “Aspettiamo senza avere paura, domani”

Dopo l’intensissimo weekend di fine luglio, domani, sabato 23 agosto, e domenica 24 tornerà a Crotone la rassegna “This Must Be The Place” (TMBTP), evento ideato e fortemente voluto dal direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari (PACS) Filippo Demma al fine di mettere in connessione l’archeologia con la grande musica e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo nel magico scenario del Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna, di recente definito dal ministro alla Cultura Alessandro Giuli «…uno dei siti più importanti del Mediterraneo».

Archiviati con grande successo di pubblico e critica i concerti del mese scorso, che hanno visto Danilo Rea, la Session Americana e i Neri per Caso protagonisti di tre indimenticabili serate, la seconda edizione della rassegna TMBTP riprenderà in questo penultimo weekend di agosto nel segno del miglior cantautorato italiano, con altri due attesissimi eventi ospitati nel suggestivo teatro che sorge tra i resti dell’antica Kroton.

In questo magico contesto, domani sera alle ore 22 salirà sul palco Mario Venuti, cantautore siciliano da sempre conosciuto ed apprezzato per il suo stile originale che unisce melodia, eleganza e contaminazioni sonore tra pop, rock, jazz e influenze sudamericane, che dopo l’inizio della sua carriera negli anni ‘80 con la band Denovo (gruppo cult della scena new wave italiana), nel 1994 ha intrapreso una carriera solista fortunata e ricca di successi, caratterizzata dalla pubblicazione di una decina di album molto apprezzati sia dalla critica che dal pubblico (l’ultimo dei quali, “Tra la carne e il cielo”, pubblicato lo scorso dicembre), da appassionanti tournée in giro per tutta l’Europa e dalla partecipazione a varie edizioni del Festival di Sanremo.

Venuti, che oltre a comporre e cantare splendide canzoni è anche un ottimo chitarrista, a Crotone salirà sul palco in quartetto (sarà accompagnato da altri tre autentici fuoriclasse: il pianista e tastierista Rosario Di Leo, il bassista Vincenzo Virgillito e il batterista Peppe Tringali) per proporre il progetto “Jazz Mood”, con cui regalerà al pubblico un concerto unico, caratterizzato dalle calde sonorità jazz e con un sguardo al suo tanto amato Brasile.

Nel corso della serata, in programma a partire dalle ore 22 e alla quale si potrà accedere con il biglietto di ingresso al parco (che è gratuito), oltre ai suoi brani più celebri (tra cui: “Crudele”, vincitore del Premio della Critica a Sanremo, “Veramente”, “Caduto dalle stelle”, “Un altro posto nel mondo” e “Mai come ieri”, realizzato in duetto con Carmen Consoli), interpreterà anche alcune famose canzoni italiane, facendo rivivere emozioni e ricordi legati a brani intramontabili.

Dopo questa quarta tappa, la rassegna TMBTP chiuderà i battenti domenica 24 agosto con una produzione a metà tra la musica e il teatro e, dunque, nel segno dell’incontro tra le note e le parole, con un concerto-spettacolo dal titolo “Aspettiamo senza avere paura, domani”, che rappresenta una sorta di viaggio nell’arte e nella meravigliosa umanità di Lucio Dalla, indimenticabile cantautore bolognese che ha scritto alcune della pagine più belle ed importanti della storia della Musica italiana.

Contrariamente a quanto annunciato in precedenza (l’evento era in origine previsto a Le Castella), anche quest’ultimo appuntamento della rassegna TMBTP si terrà nell’area archeologica di Capo Colonna, e come tutti gli altri eventi di questo incredibile festival crotonese diretto artisticamente da Sergio Gimigliano, sarà compreso nel biglietto di ingresso al parco (e, dunque, gratuito).

Prodotto da Scena Verticale, il concerto-spettacolo vedrà in scena il consolidato trio formato da Dario De Luca (regista, autore e attore teatrale della pluripremiata compagnia Scena Verticale), Daniele Moraca (musicista e cantautore di grande talento) e Sasà Calabrese (cantante e autore, musicista, poli-strumentista già applaudito al fianco, tra gli altri, di Mariella Nava, Michele Zarrillo e Anna Mazzamauro e finalista quest’anno al Premio De Andrè), che, reduce da una trionfale tournée invernale nei teatri più prestigiosi d’Italia, in occasione dell’evento crotonese sarà supportato da una sezione ritmica d’eccellenza che riunisce altri tre indiscussi talenti calabresi (il pianista Roberto Risorto, il bassista Roberto Musolino e il batterista Francesco Montebello).

Questi talentuosi musicisti, giocando con l’arte di teatralizzare la musica, tipica dello stile di Dalla, cercheranno di ricreare uno spettacolo dove le canzoni del genio bolognese arrivino sotto forma di racconto, proponendo un vero e proprio viaggio alla scoperta della musica, della profondità dei testi, dei significati nascosti nell’opera del grande cantautore. Come in quelle precedenti, anche nel corso di queste due giornate conclusive di TMBTP si potranno visitare il parco e il museo di Capo Colonna; «TMBTP, così come accaduto a Sibari per gli eventi targati #sibarinprogress, sono nati al fine di unire musica e archeologia in scenari mozzafiato, icone della straordinaria bellezza della terra di Calabria», ha dichiarato il direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari Filippo Demma.