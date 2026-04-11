Dal 16 al 18 aprile torna per la sua terza edizione “RendeLibri”, il festival letterario che negli anni si è affermato come uno degli appuntamenti culturali più vivaci e partecipati del territorio. Promosso dalla FUIS – Federazione Unitaria Italiana Scrittori, con il patrocinio del Comune di Rende, il festival rappresenta un punto d’incontro tra autori, lettori e realtà associative, in un dialogo aperto e inclusivo attorno al libro e alla cultura.



Inserito nella rassegna nazionale “Lo scrittore, il libro, il lettore”, RendeLibri si conferma come uno spazio di confronto e crescita, capace di valorizzare la scrittura contemporanea e di promuovere la lettura come strumento di libertà, consapevolezza e partecipazione.



L’edizione di quest’anno vedrà la presenza di oltre 20 autori e il coinvolgimento di più di 20 associazioni attive nei settori culturale, sociale e sportivo, a testimonianza di una rete viva e dinamica che fa della collaborazione il proprio punto di forza.



Il festival è guidato da un comitato culturale composto da Daniela Santelli (fondatrice), Matteo Olivieri, Giulia Biondino, Armando Rossi, Stefano Vecchione, Antonietta Malito e Jean Luc Bertoni, fondatore e direttore artistico, che con passione e visione contribuiscono a costruire un programma ricco e multidisciplinare.



Presentazioni, incontri, momenti di confronto e performance daranno vita a tre giornate intense, in cui la parola scritta diventa occasione di dialogo, scoperta e condivisione.

