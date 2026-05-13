C’è un’energia particolare che si respira camminando tra le corsie del Padiglione 10 di Tuttofood 2026 durante questa terza giornata.

Lungi dall’essere una semplice vetrina di prodotti o un freddo elenco di aziende, lo spazio si è trasformato in un punto di incontro tra mondi diversi. Qui, il racconto dell'agroalimentare abbandona i vecchi stereotipi per trovare una chiave di lettura contemporanea, capace di dialogare con la stessa naturalezza sia con il visitatore locale sia con il grande importatore arrivato dall'altra parte del pianeta.

La sensazione, superata la metà della settimana fieristica, è quella di trovarsi di fronte a un laboratorio a cielo aperto, dove la memoria gastronomica viene usata come trampolino di lancio per il futuro.

La fase dei primi approcci conoscitivi è finita e si inizia a tracciare un primo, reale bilancio di questa avventura milanese.

Le agende dei desk si riempiono di numeri e impegni scritti, segno che le strette di mano e i contatti informali dei primi due giorni si stanno finalmente trasformando in accordi commerciali concreti per i prossimi mesi. Nei volti visibilmente stanchi dei produttori, dopo tre giornate intense passate tra i corridoi e trattative senza sosta, si legge tutta la fatica accumulata nei padiglioni.

Un lavoro impegnativo da parte di privati e istituzioni che ha saputo raccogliere anche i complimenti del presidente di Fiera Milano, Carlo Bonomi, in visita tra gli stand della Calabria Straordinaria: «La Calabria è un territorio importante fatto di eccellenze alimentari che possiamo portare in tutto il mondo, grazie ad interventi come quelli che fa la Regione Calabria, mettendo a disposizione fondi, spazi e la possibilità di avere vetrine internazionali».

Il cuore più vibrante del padiglione si accende attorno allo spazio dei fuochi dal vivo e dei dialoghi aperti. Qui i piatti non vengono semplicemente mostrati per essere fotografati: il calore delle piastre e la scia dei profumi che si alza improvvisamente interrompono la monotonia dei corridoi della fiera, creando un richiamo magnetico per chiunque si trovi a passare.

Le preparazioni davanti al pubblico mostrano come sapori nati in contesti isolati e antichi possano integrarsi con naturalezza nella ristorazione contemporanea delle grandi metropoli.

La scelta più forte è stata quella di cedere il microfono direttamente ai produttori, agli espositori, a chi sta dietro i banconi. Per il compratore italiano o straniero che ascolta, non si tratta più di valutare un freddo listino prezzi o un codice a barre, ma di fare un'operazione di fiducia immediata, dove la credibilità della persona diventa la vera garanzia di trasparenza.

A dare ulteriore peso a questo scenario si aggiunge l'evidente soddisfazione dell'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo. Osservando il fermento di incontri ravvicinati nei corridoi, Gallo ha evidenziato come la maturità commerciale espressa in questa edizione segni un cambio di passo profondo. Per l'assessore, vedere i produttori del territorio muoversi con sicurezza e competenza sui tavoli internazionali, è la prova tangibile di una crescita che va ben oltre la semplice partecipazione espositiva. È il segnale di un sistema che ha smesso di considerarsi una realtà isolata e si propone al mercato globale come un partner strutturato, moderno e pienamente affidabile.

Partendo da questa energia e dalla solidità dei risultati milanesi, l'assessore Gianluca Gallo ha lanciato lo sguardo oltre i confini della fiera lombarda e dato appuntamento ai prossimi grandi eventi espositivi sul territorio calabrese. La strategia di promozione internazionale non si ferma a Milano: i riflettori si sposteranno presto sulle manifestazioni di punta che animeranno la regione nei prossimi mesi.