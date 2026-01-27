Si terrà al Centro commerciale Due Mari di Maida (Catanzaro) la prossima tappa del Casting tour Zecchino d'Oro in cui tutti i bambini e le bambine che vogliono provare a diventare solisti dell'edizione 2026 dello Zecchino d'Oro potranno esibirsi con una delle più belle canzoni dello Zecchino d'Oro. L’appuntamento per i casting è per sabato 7 e domenica 8 febbraio al Centro Commerciale Due Mari dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

La giornata sarà dedicata ai più piccoli, in cui tutti i bambini dai 3 ai 10 anni potranno scoprire l’emozione di cantare dal vivo e divertirsi insieme.

Per partecipare ai casting e provare a diventare uno dei solisti di Zecchino D’Oro 2026 è necessario iscriversi ad apposito indirizzo (clicca qui)

La partecipazione è gratuita. Il casting tour di Zecchino D'Oro è realizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni. È disponibile anche la playlist ufficiale dei casting, che contiene i classici dello Zecchino e le canzoni delle ultime edizioni che hanno conquistato grandi e piccoli: ogni bambino potrà scegliere la propria canzone preferita, impararne il testo e prepararsi a cantare.

I bambini che supereranno questa prima fase saranno poi riascoltati dalla giuria dell’Antoniano in una seconda fase di selezione, che si terrà nel corso del 2026. Il casting tour toccherà tutte le regioni per cantare insieme le canzoni più belle dello Zecchino d’Oro, per imparare a esprimere sé stessi e divertirsi.

Lo Zecchino d’Oro è anche solidarietà. Grazie, infatti, alle attività dello Zecchino d’Oro e di tanti generosi donatori, negli anni è stato possibile sostenere i numerosi progetti sociali di Antoniano e ampliare la rete di mense francescane che, in Italia e nel mondo, offrono pasti e cure attraverso la campagna “Operazione Pane”.