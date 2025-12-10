Nel corso della due giorni previsti approfondimenti, degustazioni e show cooking. Prenderanno parte circa cento realtà produttive calabresi, lucane e campane

La Calabria si prepara a ospitare un altro grande evento enogastronomico. Dopo il successo dalle due edizioni di Vinitaly and the city, nel Parco Archeologico di Sibari, e dell'edizione di Cirò del Merano wine festival, questa volta il protagonista sarà l'olio extravergine d'oliva: il 19 e 20 dicembre l'area fieristica di Catanzaro ospiterà infatti "Sol and the city sud".

La fiera dedicata all’oro di Calabria

«Decisiva - si afferma in un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale - la sinergia fra il dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e Veronafiere, con il supporto organizzativo di Arsac. Sol and the city sud nasce con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze olearie calabresi, ma anche l'intero patrimonio agroalimentare del Sud Italia. Il settore, infatti, ha in Calabria uno dei suoi punti di forza più rilevanti, con 180 mila ettari di oliveti e un mosaico di cultivar autoctone riconosciute anche attraverso numerose Dop e Igp. Le due giornate saranno animate da un fitto programma che alternerà momenti di approfondimento con studiosi ed esperti del settore, percorsi di approfondimento dedicati all'assaggio e agli impieghi dell'olio nel benessere e nella cosmesi e show cooking curati da chef di primo piano. Spazio, inoltre, alle nuove frontiere relative ai diversi utilizzi dell'olio, ma anche ad attività che coinvolgeranno famiglie e bambini».

La valorizzazione dell’olio calabrese

«La fiera dell'olio approda finalmente in Calabria. Con Sol and the city sud - afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto - vogliamo valorizzare le nostre eccellenze e dare visibilità a un settore che rappresenta identità, cultura e sviluppo per tutto il territorio. Sol and the city sud, nato da una costola di Sol Expo, è un appuntamento strategico per promuovere la qualità dell'olio calabrese e l'intero comparto agroalimentare. Un evento che apre le porte a produttori, famiglie, appassionati ed esperti. L'olio della nostra regione merita una vetrina nazionale e internazionale. L'iniziativa del 19 e 20 dicembre all'Ente fiera di Catanzaro è un passo concreto e deciso proprio in questa direzione».

«Con Sol and the city sud - dice l'assessore all'Agricoltura, Gianluca Gallo - vogliamo dare un segnale forte: l'olio calabrese è un patrimonio che merita di essere raccontato e valorizzato. La nostra regione ha una storia millenaria legata all'olivicoltura e oggi, grazie all'impegno dei produttori e alle politiche di sostegno, possiamo offrire al pubblico un evento che unisce cultura, innovazione e promozione. Catanzaro diventa così capitale dell'olio, con una fiera che guarda al futuro e che rafforza l'identità agricola e alimentare del Sud Italia».

«Accogliamo con grande entusiasmo questo nuovo evento al Pala Colosimo - dichiara il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita -, una struttura che negli ultimi mesi si è affermata come punto di riferimento regionale, e non solo, per le principali fiere e manifestazioni. L'appuntamento di dicembre si aggiunge a quelli che abbiamo ospitato con successo nei mesi scorsi, contribuendo a rendere Catanzaro un centro sempre più importante per il sistema fieristico del Sud Italia e un polo attrattivo per eventi di rilevanza nazionale. È la conferma di una città che cresce, si apre e investe sulla qualità».

Aziende calabresi ma anche dalla Basilicata e Campania

Secondo Fulvia Michela Caligiuri, direttore generale di Arsac, «ci saranno circa cento aziende provenienti non solo dalla nostra regione, ma anche dalla Campania e dalla Basilicata, insieme ad una nutrita presenza di organizzazioni datoriali. L'obiettivo è creare una grande vetrina per l'olio calabrese, far conoscere le nostre eccellenze e mettere al centro un prodotto identitario dalle qualità straordinarie».