Il ciclone sta sferzando l’intera Calabria. Forti piogge e venti intensi sono infatti in atto da diversi giorni e nelle prossime ore raggiungeranno il culmine.

La depressione extratropicale Harry

Harry non è altro che una depressione extratropicale con caratteristiche cicloniche; essa si è formata nelle aree della Tunisia e, risalendo verso il Sud Italia, ha dato origine a strutture temporalesche. Qui la depressione Harry si è sostanzialmente arrestata, perché bloccata da un promontorio di alta pressione proveniente dalla Russia ed esteso fino ai Balcani.

Attualità

Il maltempo non dà tregua alla Calabria, evacuate cento famiglie a Roccelletta di Borgia

Redazione Attualità
La sua risalita si è arrestata a causa dell’aria fredda attualmente presente sul Mediterraneo.

La massa d’aria calda, a contatto con la massa d’aria fredda, ha causato la formazione di una violenta instabilità, che sta scaricando piogge e temporali, mentre l’enorme differenza di pressione sta provocando forti venti e mareggiate sul Mediterraneo.

Attualmente un secondo minimo di bassa pressione sta risalendo il Nord Africa e nelle prossime ore si attesterà nel Canale di Sicilia, dando vita al culmine di questo peggioramento.

Meteo

Allerta rossa in Calabria: fino alla mezzanotte di oggi massimo allarme nelle province di Catanzaro, Reggio e Vibo Valentia

Redazione Attualità
Precipitazioni dalle ore 18:00 alle ore 00:00 di martedì 20 gennaio

Il maltempo raggiungerà il suo culmine durante le ore serali, quando violenti nubifragi interesseranno tutta la fascia ionica: Reggino, Catanzarese, Crotonese, Cosentino e relative aree interne, con piogge molto forti e accumuli elevati. Piogge intense sono possibili anche sul settore tirrenico del Vibonese e del Reggino.

Precipitazioni dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di mercoledì 21 gennaio

Il culmine del maltempo continuerà imperterrito anche durante le ore notturne tra martedì e mercoledì, con precipitazioni violente e abbondanti lungo tutta la fascia ionica calabrese fino alle aree settentrionali, ma con accumuli particolarmente elevati soprattutto nelle zone interne.

Cronaca

Allerta rossa in Calabria, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco: mobilitate anche le sezioni della Basilicata 

Luana Costa
Precipitazioni dalle ore 06:00 alle ore 12:00 di mercoledì 21 gennaio

Le prime ravvisaglie di miglioramento si avranno durante le prime ore del mattino, a partire dalla Calabria meridionale, con precipitazioni meno intense rispetto alle ore precedenti. Continueranno tuttavia le piogge intense sui settori Catanzarese e Crotonese, con un miglioramento più visibile dal pomeriggio.