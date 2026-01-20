Il ciclone sta sferzando l’intera Calabria. Forti piogge e venti intensi sono infatti in atto da diversi giorni e nelle prossime ore raggiungeranno il culmine.

La depressione extratropicale Harry

Harry non è altro che una depressione extratropicale con caratteristiche cicloniche; essa si è formata nelle aree della Tunisia e, risalendo verso il Sud Italia, ha dato origine a strutture temporalesche. Qui la depressione Harry si è sostanzialmente arrestata, perché bloccata da un promontorio di alta pressione proveniente dalla Russia ed esteso fino ai Balcani.

La sua risalita si è arrestata a causa dell’aria fredda attualmente presente sul Mediterraneo.

La massa d’aria calda, a contatto con la massa d’aria fredda, ha causato la formazione di una violenta instabilità, che sta scaricando piogge e temporali, mentre l’enorme differenza di pressione sta provocando forti venti e mareggiate sul Mediterraneo.

Attualmente un secondo minimo di bassa pressione sta risalendo il Nord Africa e nelle prossime ore si attesterà nel Canale di Sicilia, dando vita al culmine di questo peggioramento.

Precipitazioni dalle ore 18:00 alle ore 00:00 di martedì 20 gennaio

Il maltempo raggiungerà il suo culmine durante le ore serali, quando violenti nubifragi interesseranno tutta la fascia ionica: Reggino, Catanzarese, Crotonese, Cosentino e relative aree interne, con piogge molto forti e accumuli elevati. Piogge intense sono possibili anche sul settore tirrenico del Vibonese e del Reggino.

Precipitazioni dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di mercoledì 21 gennaio

Il culmine del maltempo continuerà imperterrito anche durante le ore notturne tra martedì e mercoledì, con precipitazioni violente e abbondanti lungo tutta la fascia ionica calabrese fino alle aree settentrionali, ma con accumuli particolarmente elevati soprattutto nelle zone interne.

Precipitazioni dalle ore 06:00 alle ore 12:00 di mercoledì 21 gennaio

Le prime ravvisaglie di miglioramento si avranno durante le prime ore del mattino, a partire dalla Calabria meridionale, con precipitazioni meno intense rispetto alle ore precedenti. Continueranno tuttavia le piogge intense sui settori Catanzarese e Crotonese, con un miglioramento più visibile dal pomeriggio.