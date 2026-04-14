Come previsto anche la giornata di oggi è stata caratterizzata da tante nubi ma soprattutto da tanto pulviscolo sahariano nei cieli. Fin dal mattino infatti i cieli si sono rivelati ancora molto “sporchi” anche dove localmente è spuntato un raggio di sole con colori prettamente giallognoli. Nelle prossime ore, però, sono previste le prime precipitazioni soprattutto sui settori tirrenici e interni con il pulviscolo che scenderà fino al suolo.

Maltempo e calo termico da mercoledì

Il ciclone Ulla scivolerà nelle prossime ore verso sud. Il suo spostamento causerà il ritorno delle piogge a partire dalla giornata di domani su parte della Calabria e in particolare lungo le aree joniche e interne tra cui Reggino, Catanzarese e Crotonese con possibili fenomeni localmente moderati.

Inoltre si avrà un primo calo delle temperature soprattutto sulle aree sopracitate con valori che si manterranno nelle medie del periodo e intorno ai 16-18°C. Poi, da giovedì, il calo termico interesserà l'intera regione.