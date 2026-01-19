Raffiche e precipitazioni intense: interventi in corso a Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria. Decine di interventi dei vigili del fuoco in corso in tutta la regione, tra sgomberi precauzionali e squadre di professionisti potenziate sul territorio

Il maltempo continua a colpire la Calabria, con forti raffiche di vento e precipitazioni intense che stanno provocando numerose criticità sul territorio. I Vigili del Fuoco sono impegnati senza sosta in attività di soccorso tecnico urgente per fronteggiare i danni e garantire la sicurezza della popolazione.

Secondo l’ultimo aggiornamento operativo, la situazione più complessa si registra nel Catanzarese. Il Comando provinciale di Catanzaro segnala sette interventi attualmente in corso, diciassette già portati a termine e sedici ancora in attesa di essere espletati. Attività di soccorso sono in corso anche nelle altre province: a Crotone si registra un intervento in atto, quattro conclusi e cinque in coda, mentre a Reggio Calabria è in corso un intervento, con altri quattro già effettuati e due in attesa.

In provincia di Catanzaro si segnalano gli episodi più significativi. Nel comune di Simeri Crichi, in località Roccani, è stato disposto lo sgombero cautelativo di un fabbricato a causa di infiltrazioni d’acqua che hanno compromesso la copertura dell’edificio, creando un potenziale rischio di crollo. A titolo precauzionale sono state evacuate due persone.

Nel capoluogo, in via Giuseppe Maria Muscari, in località Piterà, una frana ha interessato parte della sede stradale in prossimità di un attraversamento su un torrente, causando l’isolamento di sette nuclei familiari. Sul posto operano le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nella valutazione delle condizioni di sicurezza e nell’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di sgombero, anche in considerazione dell’allerta meteo prevista per le prossime ore.

Per far fronte all’emergenza e garantire la continuità del dispositivo di soccorso, il Comando provinciale di Catanzaro ha rimodulato il dispositivo ordinario, richiamando in servizio personale nel turno libero e potenziando le squadre operative sul territorio.

Le operazioni di soccorso proseguono senza interruzioni. Tutte le squadre dei Vigili del Fuoco restano operative per fronteggiare l’attuale fase di criticità e procedere al ripristino delle condizioni di piena sicurezza nelle aree colpite.