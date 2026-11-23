Il reportage è un prodotto artistico quanto il romanzo o la novella? La risposta che tanto tempo fa ha fornito Roman Jakobson riguarda il limite che separa l'opera di poesia dal suo contrario e, al fine di studiarlo, si serve di una gustosa storiella sull'ambiente della lotta greco-romana.

Il campione del mondo viene sconfitto da un lottatore di seconda categoria. Uno degli spettatori proclama che si tratta di un incontro combinato, dunque sfida il vincitore e lo batte. L'indomani un giornale riferisce che anche il secondo incontro è truccato. Così, lo spettatore, sdegnato, si presenta alla redazione e prende a schiaffi il cronista. Senonché tanto la notizia riportata dalla stampa che la collera dello spettatore erano state anch'esse concordate in precedenza.

È chiaro che il grande linguista russo, ormai quasi cento anni fa, stesse cercando delle risposte a proposito dei procedimenti tesi a deformare il materiale, provando ad aggirare la palude intorno al concetto di veridicità che rende quella frontiera tra poesia e realtà davvero labile. Quel che ne risulta è che ogni manifestazione verbale stilizza e trasforma la realtà che descrive, facendo scaturire dai contrasti, dagli elementi antitetici, e dalla loro sorprendente affinità, la forza e l'originalità con cui chi scrive racconta il mondo lo scuote.

È sommamente infruttuoso chiedersi se è la coda che è attaccata al cane, oppure il cane che è attaccato alla propria coda perché il legame tra la realtà, anche quella psichica, e la finzione non può essere ridotto a meccanicistici rapporti di causalità. Allo stesso modo, è impossibile proclamare l'autosufficienza dell'arte che invece, come la cronaca, è legata a condizionamenti imprevedibili.

La cronaca e la poesia si incontrano, allora, non perché l'una debba fornire all'altra la materia da elaborare, né perché la seconda sia chiamata a restituire alla prima un significato che le sfugge. Tra le due si apre uno spazio di reciproca interferenza, nel quale ciò che è successo non esaurisce ciò che può essere detto e ciò che viene detto non si lascia ricondurre interamente a ciò che è successo. Non c'è neanche una direzione privilegiata, un prima e un dopo: c'è una prossimità instabile, nella quale la cronaca può assumere una densità poetica e la poesia conservare qualcosa dell'urgenza, della contingenza e persino dell'incompletezza della cronaca. È in questa zona di contatto, sottratta tanto alla pretesa di oggettività quanto all'arbitrio dell'invenzione, che è possibile riflettere sul mondo che ci circonda e, caso mai, metterlo in discussione.