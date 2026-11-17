L’articolo 48 della Costituzione sancisce che il voto è personale, eguale, libero e segreto.

Quando si ragiona intorno al concetto di libertà del voto si pensa di solito alle pressioni esterne, come minacce, scambi e condizionamenti (a maggior ragione in un contesto di “guerra ibrida”).

Ma c’è un’altra condizione, più elementare, senza la quale la libertà non esiste: avere contezza di quello che si sta facendo. Chi non è in grado di capire l’effetto della propria scelta non decide davvero. La legge n. 180 del 2026, in materia elettorale, mette a dura prova proprio questo requisito.

Si comincia dalla scheda su cui saremo chiamati ad apporre una X. Anche un elettore attento fatica a orientarsi nella segretezza del seggio, perché difficilmente potrà essergli chiaro che cosa produrrà il suo gesto. Un gesto semplice – tracciare una croce per esprimere la propria preferenza – che per essere compiuto, però, richiede conoscenze da specialista non protegge certo la libertà di chi vota.

La questione di fondo è se, con una croce sul simbolo o sul nominativo, il cittadino riesca a capire esattamente dove condurrà il suo consenso. Con la nuova legge elettorale la risposta è in larga parte negativa, per più ragioni.

Iniziamo con il ricordare al lettore (futuro elettore) che il segno sulla lista “ordinaria” vale anche per un’altra lista, quella “premiale”, destinata a eleggere candidati che non si possono scegliere, né spesso conoscere. Sulla scheda compaiono infatti solo i nomi della propria circoscrizione (che sono 5), mentre il premio vale fino a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, distribuiti in tutto il Paese. Votando il partito preferito si concorre dunque a mandare in Parlamento persone che non sono neanche riportate nella scheda elettorale su cui si vota.

Inoltre, il partito che voteremo sarà con ogni probabilità alleato con altri. In tal caso, la lista premiale è unica e il voto viene ripartito fra tutte le forze della coalizione in proporzione ai risultati del collegio. Chi volesse sostenere un solo partito, senza favorire gli alleati o i loro candidati, non ha alcuno strumento per evitarlo, né può sapere in anticipo come il proprio voto verrà suddiviso, perché tutto dipende dal comportamento degli altri elettori.

C’è poi un nodo ancora più tortuoso: indicare una preferenza non garantisce nulla. Il capolista è bloccato, quindi ottiene il seggio anche senza voti. Una stessa persona può figurare nelle due liste e, se risulta eletta in entrambe, prevale il canale premiale. Ci si può inoltre candidare fino a cinque collegi, optando poi per uno solo e lasciando il posto negli altri a un candidato diverso. Infine, quando il premio scatta, una parte dei seggi viene sottratta al riparto ordinario: così un candidato votato può restare fuori proprio perché la sua coalizione ha vinto, scavalcato da un nome della lista bloccata, magari di un altro partito alleato. Si vota una persona e se ne elegge un’altra, attraverso meccanismi che il votante non può verificare né prevedere.

A questo si aggiunge l’indicazione del possibile Presidente del Consiglio. Ogni partito deve dichiarare il nome della persona proposta per quell’incarico, pena l’esclusione dalla competizione, ma sulla scheda questo nome non compare. L’elettore, quindi, sostiene una proposta per la guida del Governo senza che la scheda gli dica di chi si tratti. Peraltro, la stessa legge ammette (come se fosse possibile il contrario!) che quell’indicazione non vincola il Capo dello Stato, che conserva le prerogative dell’articolo 92 della Costituzione, né i parlamentari, tutelati dal divieto di mandato imperativo dell’articolo 67. Si impone così, a pena di inammissibilità, un obbligo privo di effetti giuridici vincolanti.

C’è infine una variabile che pesa sul voto ancora prima che questo sia espresso: il premio scatta solo se una lista o coalizione risulta la più votata e raggiunge il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato; in caso contrario, il riparto resta proporzionale. La scelta dell’elettore si colloca così in uno scenario strutturalmente incerto. Votare una lista per le proprie idee è diverso dal votarla per farle superare la soglia, o dal votare contro qualcuno per impedirglielo: l’elettore non sa quale di queste logiche stia in realtà alimentando.

Tornano allora alla mente le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. Nelle sue pronunce di illegittimità, la Corte costituzionale non si preoccupò soltanto di numeri e formule, ma del rapporto fra elettore ed eletto. Le liste lunghe e bloccate furono censurate perché impedivano di scegliere i candidati, mentre i capilista bloccati furono “tollerati” solo perché circondati da garanzie, a partire dalle liste brevi che assicuravano la conoscibilità dei nomi. Il secondo circuito delle liste premiali previsto dalla nuova legge – bloccato e distribuito sull’intero territorio nazionale – rimette in discussione proprio quell’equilibrio. Spetterà alla Corte costituzionale se il bilanciamento regga, ma il criterio di giudizio è già scritto nelle sue stesse decisioni.

Un voto che non si basa sulla comprensione dei suoi effetti può difficilmente dirsi libero, anche perché l’esito rischia di allontanarsi dalle intenzioni di chi lo esprime.

Il premio, inoltre, può generare una maggioranza ben superiore ai consensi reali, fino a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Poiché per eleggere il Presidente della Repubblica, dopo il terzo scrutinio, basta la maggioranza assoluta, l’elettore può contribuire senza saperlo a determinare gli equilibri degli stessi organi di garanzia. È difficile parlare di scelta consapevole quando le conseguenze arrivano così lontano dal tratto segnato con la matita sulla scheda. Una scelta che dovrebbe essere, prima di tutto, libera.

Il giudizio spetta ora alla Corte, davanti alla quale giungeranno con tutta probabilità numerosi ricorsi. Intanto, però, il quadro complessivo pone una questione che prescinde dai tecnicismi: la governabilità è un obiettivo legittimo, ma non può essere ottenuta al prezzo della comprensibilità del voto. Se chi vota non sa chi sceglie, chi eleggerà e con quali effetti, non resta che chiedersi se sia ancora davvero in grado di decidere.