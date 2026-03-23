In Calabria, il “voto di pancia” non è una deviazione dalla razionalità, ma una modalità di sopravvivenza civile. È la risposta di una società che, non potendo contare su un funzionamento regolare e prevedibile, sviluppa forme autonome di giudizio

Ridurre un passaggio referendario a un semplice esercizio di tecnica giuridica significa fraintenderne la natura più profonda. Quando si vota, soprattutto in contesti segnati da un’evidente distanza tra istituzioni e cittadini come in Calabria, il gesto assume inevitabilmente una dimensione politica nel senso più elementare e originario del termine: riguarda il modo in cui una comunità percepisce sé stessa, la propria fiducia nei poteri pubblici e il proprio grado di sopportazione rispetto a ciò che considera ingiusto o inefficiente.

È inutile fingere di credere che la maggioranza degli elettori possieda gli strumenti per orientarsi tra norme, commi e rimandi tecnici: non li possiede e non è nemmeno tenuta a possederli. La vita delle persone si svolge altrove, tra lavoro, affetti, difficoltà quotidiane ed è lì che si forma il giudizio che poi si traduce in voto.

Per questo motivo, dietro molte scelte collettive non agisce tanto una razionalità analitica quanto una forma di intelligenza più immediata, spesso sottovalutata, ma tutt’altro che irrazionale. È una conoscenza sedimentata nell’esperienza, che nasce dal contatto diretto con la realtà e che si manifesta come intuizione, come reazione quasi fisica a ciò che appare giusto o sbagliato. Si potrebbe chiamare istinto, oppure più semplicemente buon senso. E proprio questo livello elementare, corporeo, dell’esistenza sociale finisce per orientare decisioni che, a posteriori, vengono rivestite di argomentazioni talvolta troppo sofisticate.

Due elementi, in particolare, sembrano emergere con chiarezza in simili frangenti. Il primo riguarda il rapporto di fiducia: quando le istituzioni politiche appaiono lontane, autoreferenziali o inefficaci, i cittadini tendono a spostare la propria fiducia verso altri poteri percepiti come più indipendenti o comunque meno compromessi. Il secondo elemento è una forma di saturazione morale: la sensazione diffusa che un sistema non funzioni più, che sia attraversato da comportamenti inadeguati, se non apertamente scorretti e che sia necessario porre un argine, anche solo simbolico, a questo stato di cose.

Queste dinamiche, lungi dall’essere eccezionali, si ritrovano con particolare evidenza in contesti territoriali dove il rapporto tra cittadini e istituzioni è storicamente più problematico. La Calabria, da questo punto di vista, offre un osservatorio privilegiato. Qui, più che altrove, la distanza tra apparati pubblici e vita reale è stata spesso percepita come un dato strutturale. Non si tratta soltanto di inefficienze amministrative o di ritardi economici, ma di una vera e propria frattura nella fiducia, che ha radici profonde e che si alimenta di esperienze quotidiane.

In Calabria, il “voto di pancia” non è una deviazione dalla razionalità, ma una modalità di sopravvivenza civile. È la risposta di una società che, non potendo contare su un funzionamento regolare e prevedibile, sviluppa forme autonome di giudizio. Qui il buon senso coincide spesso con una forma di diffidenza, con una capacità di riconoscere ciò che non torna, ciò che appare costruito.

Allo stesso tempo, questa reazione istintiva non è priva di ambiguità. Può tradursi in un salutare rifiuto di logiche distorte, ma anche in una forma di disincanto permanente, che spesso sfocia nell’astensione o nell’indifferenza. Tuttavia, quando trova un canale di espressione collettiva, essa diventa un fattore decisivo. Non perché sia più pura o più vera di altre forme di giudizio, ma perché intercetta un livello profondo della vita sociale, quello in cui si accumulano frustrazioni, aspettative, delusioni.

In questo senso, ciò che spesso viene liquidato come reazione primaria – la sfiducia, lo sdegno, la ricerca di un argine – costituisce in realtà il motore di molti passaggi storici. Le grandi narrazioni, le costruzioni teoriche arrivano dopo, a spiegare e giustificare ciò che è già accaduto. Ma la spinta iniziale nasce altrove, in quella zona meno visibile e meno codificabile dell’esperienza collettiva che continua, nonostante tutto, a orientare le scelte di intere comunità.