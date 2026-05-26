Diciotto le grandi città italiane al voto. Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani andranno al ballottaggio il 7 e 8 giugno

Alle amministrative 2026 sei capoluoghi su 18 vanno al ballottaggio, mentre 12 eleggono il sindaco al primo turno. Lo comunica Youtrend: i comuni che torneranno al voto il 7 e 8 giugno sono Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.

Dei 12 capoluoghi che hanno eletto il sindaco al primo turno, secondo i conteggi di Youtrend, in 3 ha vinto il centrodestra, in 7 il centrosinistra e in 2 si sono affermati candidati civici o di altri partiti. Gli uscenti, invece, erano 8 di centrosinistra, 5 di centrodestra e 5 civici o di altri partiti.

In particolare, restano al centrosinistra Andria, Mantova, Prato e Salerno. Passano al centrosinistra: da esperienze civiche Avellino e Enna e, da un'esperienza di centrodestra, solo Pistoia.

Resta al centrodestra Venezia, passa al centrodestra da un'esperienza di centrosinistra Reggio Calabria e da un'esperienza civica Crotone. I civici tengono Fermo e Messina.