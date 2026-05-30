«Busitalia Rail Service, Gruppo Fs, annuncia 44 milioni di euro per l'acquisto di 111 nuovi autobus e un piano strategico per rafforzare la mobilità nel Mezzogiorno. Nel frattempo però sospende le navette, inibisce le prenotazioni e interrompe dal 30 maggio, in attesa della loro soppressione, i collegamenti diretti verso Milano, Verona, Genova, Torino e Bologna. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini dovrebbe spiegare come si conciliano queste due cose. Ironia della sorte, poi, a guidare l'ultimo autobus oggi da Crotone verso Milano è Elda Renna: unica autista donna della Simet che dopo il benservito ricevuto dalla sua società insieme a 40 colleghi ha unito con successo il gruppo di licenziati per vedere riconosciuto quel diritto al lavoro strappato ingiustamente». Così in una nota la vicepresidente del M5s Vittoria Baldino.

Economia e lavoro

Busitalia cancella le linee per il Nord Italia, la Faisa Cisal: «Torna l’incubo dei licenziamenti?»

Redazione Economia
Busitalia cancella le linee per il Nord Italia, la Faisa Cisal: «Torna l’incubo dei licenziamenti?»

«A marzo 2025 - spiega - Busitalia acquisisce il ramo gomma di Simet, storica azienda calabrese di trasporto passeggeri, presentando l'operazione come strategica per potenziare i servizi nel Sud. A giugno dello stesso anno annuncia l'acquisto di 111 nuovi mezzi ma, contemporaneamente, depotenzia i collegamenti diretti con il Nord, trasformando Roma Tiburtina nell'unico nodo di interscambio per chi dalla Calabria vuole raggiungere il resto d'Italia. Tradotto: per raggiungere il Nord Italia i calabresi dovranno affrontare viaggi più lunghi, più frammentati, più costosi e più complicati».

«Il ministro Salvini ora chiarisca quanti collegamenti diretti siano stati soppressi negli ultimi due anni da e per la Calabria, quanti dei nuovi autobus saranno realmente destinati alla Calabria e quali iniziative il governo intenda adottare per evitare un ulteriore processo di marginalizzazione infrastrutturale della regione», conclude Baldino.