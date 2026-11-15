Mentre in tutta Europa e al Nord d’Italia nascono movimenti contro la realizzazione di queste infrastrutture, il governatore è un sostenitore entusiasta del loro sviluppo. Brutto (FdI) ha presentato una proposta di legge per rendere gli insediamenti sostenibili. L’opposizione, intanto, tace

L’intelligenza artificiale richiede una potenza di calcolo enorme, così come i servizi internet sempre più capillari, e le grandi aziende tecnologiche stanno costruendo in fretta gli impianti che la rendono possibile. Negli Stati Uniti, che ospitano più data center di qualsiasi altro paese, soltanto tra il 2023 e il 2025 l’opposizione delle comunità locali ha bloccato o rallentato progetti per 64 miliardi di dollari. In tutta Europa e anche in Italia stanno sorgendo comitati che si oppongono alla realizzazione di impianti simili per gli elevati costi ambientali di queste infrastrutture che richiedono un elevatissimo consumo di acqua per il raffreddamento, di energia e di suolo.

In Calabria si discute poco o nulla della vicenda mentre soprattutto al Nord è nato il coordinamento “No Data center” che raccoglie firme contro la realizzazione di questi insediamenti. Il problema è sempre lo stesso e in Calabria lo conosciamo bene: quando un colosso decide di realizzare un investimento del genere va a sedersi al tavolo con un sindaco di un piccolo comune e prospetta un investimento consistente. Il sindaco a quel punto ha pochi strumenti per trattare anche perché non esiste in Italia una legge organica sui data center.

La posizione della maggioranza di centrodestra sul punto è abbastanza controversa. Da una parte c’è un entusiasta presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto che sogna come sempre in grande e vuole fare della Calabria un hub mediterraneo ed europeo per data center, intelligenza artificiale e quantum computing. In questo senso è stato firmato l’accordo di collaborazione tra la Regione Calabria, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Università della Calabria di Cosenza. L’intesa è stata sottoscritta a fine settembre dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Alessio Butti, e digitalmente dal rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco. L’accordo si legge in una nota punta a definire una strategia regionale per lo sviluppo e l’attrazione di Data Center in Calabria, attraverso la mappatura dei potenziali siti e la valutazione della loro fattibilità tecnica, infrastrutturale, energetica, ambientale, urbanistica e autorizzativa, anche in relazione alle esigenze di HPC, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche.

Più prudente appare il capogruppo di FdI, Angelo Brutto che è primo firmatario di una legge che intende disciplinare l’insediamento sostenibile dei data center. Si tratta di un tentativo di conciliare l’attrazione degli investimenti all’attenzione del consumo di suolo e soprattutto di risorse idriche. La legge è già passata al vaglio della commissione Ambiente, lo scorso 23 luglio, e di quella Bilancio e Brutto dice che potrebbe arrivare in aula entro fine anno. Un modo per governare e non subire un processo che sembra ineludibile.

C’è però chi dice che la parola magica "sostenibile” sia in realtà un inganno per rendere accettabile un modello produttivo che divora energia, consuma risorse idriche, occupa territori e concentra ricchezza e potere nelle mani delle Big Tech. Servirebbe un dibattito politico serrato.