Oltre al nuovo primo cittadino, entrano 8 esponenti della lista a suo sostegno. Nel pubblico consesso anche i due sfidanti Perrotti e Villella e il consigliere regionale Orlandino Greco
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Francesco Serra è il nuovo sindaco di Castrolibero: il sindaco facente funzioni ottiene 2488 voti mentre la sfidante Nicoletta Perrotti (sostenuta da Orlandino Greco) ha raccolto 2448 preferenze. Terzo Pasquale Villella con 828 voti. Contestate circa 100 schede. Finisce il “regno” di Orlandino Greco che entra però in consiglio comunale. Di seguito gli eletti nel pubblico consesso in neretto.
Eletto sindaco: Francesco Serra (43,15%)
Lista “Insieme per Castrolibero”
- Raffaella Ricchio 474
- Angelo Gangi 554
- Alex Cavaliere 155
- Angela Perrotta 291
- Claudio Caputo 223
- Emilia Aiello 356
- Annunziata Francesca Filippelli 104
- Gianluigi Falanga 94
- Ilio Perri 445
- Maura Zinna 230
- Giuseppe De Bartolo 254
- Rossella Pietrucci 110
Candidato a sindaco: Nicoletta Perrotti (42,46%)
Lista “Rinascita Civica”
- Guido Greco 324
- Orlandino Greco 624
- Aldo Figliuzzi 514
- Luca Gigliotti 149
- Eduardo Amerise 75
- Damiano Morrone 317
- Daniele Gentile 137
- Annagiulia Mannarino 399
- Annamaria Buono 241
- Angela Sicilia 417
- Gaia Porto 130
- Ilaria Ricci 335
Candidato a sindaco: Pasquale Villella (14,39%)
Lista “Cambia-Menti”
- Ernesto Aversa 47
- Patrizia Cesari 25
- Anna Falace 60
- Dina Fragale 135
- Michele Gedeone 110
- Carmine Marco Gradilone 17
- Emilia Sabato 286
- Santo Sicilia 137
- Alessandro Vagliante 42
- Francesca Vena 33
- Massimiliano Vena 197
- Domenico Verta 24