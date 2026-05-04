Linea condivisa e nessuna mozione alternativa: il 17 maggio sarà formalizzata una guida già consolidata mentre si pianificano amministrative, scenari politici e nuove strategie per rafforzare il ruolo nella coalizione

In un clima di totale unità, Forza Italia Calabria si stringe attorno a Francesco Cannizzaro, figura sempre più centrale dopo la rinuncia al seggio parlamentare. Il congresso regionale del 17 maggio ratificherà una leadership già consolidata, in un contesto che ha spento le polemiche interne e guarda avanti, con una sola mozione e un unico candidato alla segreteria: rarità nei partiti di oggi, spesso lacerati da tensioni.

La conferma arriva dopo incontri organizzativi tra vertici azzurri, con la presenza del presidente Occhiuto, parlamentari, consiglieri regionali e dirigenti. L’agenda? Preparare il congresso e tracciare una linea politica condivisa, legata all’attualità calabrese: gestione dei problemi regionali, scadenze amministrative imminenti e le elezioni politiche che saranno fra un anno e mezzo, con rinnovato interesse della famiglia Berlusconi. Perché tutta qui si gioca la partita interna ed esterna di Forza Italia, nella consapevolezza che attualmente il centrodestra nazionale sta soffrendo nella sua azione di governo e negli equilibri interni.

L’eventuale scesa in campo di Marina Berlusconi è destinata a cambiare non solo gli equilibri dentro Forza Italia, ma addirittura nel centro destra, che per alcuni potrebbe significare un radicale cambio di marcia. E anche i numeri attuali ne sarebbero fortemente condizionati, con un nuovo ruolo di Forza Italia ben più forte e visibile all’interno della coalizione e anche all’interno del governo. Parlando ovviamente al futuro.

Tutti convinti: preservare equilibri interni, evitare conti e differenziazioni, puntare sulle candidature in corso. Né ora né con le comunali all’orizzonte, che promettono successi al centrodestra – specie in un centrosinistra calabrese in crisi profonda, soprattutto nei territori.

Niente contendenti, zero tensioni visibili: una scelta non solo locale, ma strategia nazionale di Forza Italia per congressi unitari nelle regioni solide, in piena campagna amministrativa. Stabilità prima del confronto interno, almeno fino alle urne. La vera partita si gioca nelle città, a Reggio Calabria in primis, dove Cannizzaro scende in campo per riconquistare il Comune dopo anni di centrosinistra.

L’evento del 17 maggio, con il leader nazionale Antonio Tajani, ufficializzerà l’unità e rinvierà ogni tema che avrebbe potuto essere divisivo.