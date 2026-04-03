Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi, al Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, su proposta del quale ha firmato il decreto di nomina a Ministro del Turismo di Gianmarco Mazzi, già Sottosegretario per la cultura.

Meloni cessa, pertanto, dalla carica assunta ad interim di Ministro del Turismo.

Subito dopo, il nuovo ministro ha prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza, in qualità di testimoni, del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e del Consigliere Militare del Presidente della Repubblica, Generale Gianni Candotti. Erano presenti la premier Meloni e il Sottosegretario Alfredo Mantovano.

«Il turismo è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell'economia italiana. Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la fiducia accordatami», ha dichiarato il neo Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, dopo il giuramento al Quirinale.

«Un ringraziamento anche al Ministro Alessandro Giuli, lavorare insieme alla cultura è stato entusiasmante e continueremo a farlo», ha concluso Mazzi.