Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto torna a spingere sul progetto del nuovo ospedale di Cosenza e indica con nettezza il punto da cui, nelle sue intenzioni, dovrebbe partire una delle opere più attese della sanità calabrese. Il luogo scelto è l’area vicina all’Università della Calabria e alla facoltà di Medicina, in un asse che, secondo il governatore, dovrà legare formazione, assistenza e sviluppo.

Roberto Occhiuto rilancia sul nuovo ospedale di Cosenza: 811 posti letto e area individuata vicino all’Unical e alla facoltà di Medicina.

«Qui nascerà il nuovo ospedale di Cosenza», afferma Occhiuto, rivendicando una svolta rispetto a un passato che descrive come segnato da annunci e immobilismo. Il presidente insiste sul fatto che per anni si sarebbe parlato dell’opera senza arrivare a una progettazione concreta. «Se ne è parlato per tanti anni e non c’era uno straccio di progetto, ora invece c’è e nascerà qui, vicino alla facoltà di medicina, vicino all’Università della Calabria», dice.

Nel suo intervento, Occhiuto collega direttamente il futuro del nuovo presidio ospedaliero al percorso avviato sul fronte universitario. Il riferimento è alla nascita e al consolidamento della facoltà di Medicina, indicata come uno dei risultati più significativi della sua esperienza di governo. «Per quanti anni si è parlato della facoltà di medicina e poi l’abbiamo fatto in pochissimo tempo, è diventata una facoltà straordinaria che sta attraendo grandissimi medici da tutta Italia e tutta Europa», sottolinea il governatore.

La scelta di collocare il nuovo ospedale accanto all’Università viene così presentata come una decisione strategica, capace di creare un collegamento strutturale tra didattica, ricerca e assistenza sanitaria. È in questa cornice che Occhiuto inserisce anche il dato dimensionale dell’opera, parlando di un ospedale da 811 posti letto. Un numero che serve a dare il senso della portata dell’intervento e che punta a rafforzare l’idea di una nuova infrastruttura centrale per l’intera area cosentina.

Il presidente usa poi toni fortemente politici per descrivere il contesto in cui la vicenda si colloca. Il nuovo ospedale diventa infatti, nel suo racconto, il simbolo di una Calabria che prova a rompere una lunga stagione di stallo. «Se ne è parlato da tanti anni, da quando ero ragazzo». “Una regione bloccata nel tempo. Anni di immobilismo tengono la Calabria ferma ai margini dello sviluppo, incapace di ripartire. Il tempo passa ma la Calabria rimane ferma», dice una voce fuoricampo che mostra un Occhiuto da giovane mentre legge un giornale cartaceo.

Il passaggio finale ha un tono quasi personale e restituisce il peso simbolico che il presidente attribuisce alla realizzazione dell’opera. «Chi me lo doveva dire che l’avrei dovuto fare io? Finalmente!», conclude.