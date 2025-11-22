Social
Politica
Perfidia, Gratteri contro tutti tra riforma e attacchi

Nicola Gratteri, ospite di Antonella Grippo a "Perfidia", ha affrontato il rapporto incandescente tra politica e magistratura. Il Procuratore ha lodato il network LaC per la correttezza informativa e il rispetto del mandato di verità. Un dibattito senza sconti sul ruolo dei poteri dello Stato

22 novembre, 2025
perfidia · nicola gratteri · giustizia
Consiglio regionale

Manodopera dall’estero, Occhiuto domina la scena anche quando impone i Cpi in Tunisia nel silenzio degli alleati

Il progetto spunta a sorpresa nelle linee programmatiche presentate dal presidente in consiglio regionale proprio mentre la Lega, a livello nazionale, vuole imporre una stretta sulla cittadinanza e sui flussi e la Meloni insiste sulla creazione dei Cpt in Albania
Manodopera dall'estero, Occhiuto domina la scena anche quando impone i Cpi in Tunisia nel silenzio degli alleati
Ritorno sottotono

Da assessore regionale a portaborse di De Cicco: Nino De Gaetano torna in Consiglio da un ingresso secondario

I 4900 voti raccolti con Democratici e progressisti non valgono un seggio a Palazzo Campanella ma l’ex enfant prodige della sinistra reggina trova un posto (e uno stipendio da 20mila euro all’anno) come segretario particolare al 50% del collega di partito
Pablo Petrasso
Da assessore regionale a portaborse di De Cicco: Nino De Gaetano torna in Consiglio da un ingresso secondario
L'iniziativa

Un’Europa accogliente contro la paura: Lucano e Loiero al Parlamento Ue per parlare di migranti e accoglienza

Al centro della discussione l’esperienza di Riace contrapposta alle attuali politiche che spesso alzano muri: aprire le braccia a chi arriva un’arma anche contro lo spopolamento dei paesi del Sud
Redazione Attualità
Un'Europa accogliente contro la paura: Lucano e Loiero al Parlamento Ue per parlare di migranti e accoglienza
Fuga dalle elezioni

E tre, nessun candidato di Noi Moderati alle Provinciali: «Siamo stati i primi a tirarci fuori. L’Andolina? Come Nerone»

Con una nota firmata dal segretario provinciale Nicola Brosio il partito del consigliere regionale Vito Pitaro annuncia che non parteciperà alla tornata elettorale: «Inutile con questa legge». Il presidente della Provincia viene descritto come l’imperatore romano che «suona la lira mentre la città è in fiamme»
Redazione
E tre, nessun candidato di Noi Moderati alle Provinciali: «Siamo stati i primi a tirarci fuori. L'Andolina? Come Nerone»

Economia e Lavoro

Commercio in crisi e città sempre più vuote

22 novembre 2025
Ore 10:49
Commercio in crisi e città sempre più vuote
Società

Unical, presto un progetto contro le dipendenze

22 novembre 2025
Ore 11:37
Unical, presto un progetto contro le dipendenze
Elezioni

Provinciali Vibo, anche Fdi si tira fuori: «Niente liste». E denuncia le contraddizioni del Pd: «Campioni di inciucio»

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Pasquale La Gamba conferma l’intenzione di non partecipare alla tornata elettorale del 12 dicembre come già annunciato da Forza Italia: «Il Partito democratico invece ha sete di potere»
Redazione
22 novembre 2025
Ore 09:40
Provinciali Vibo, anche Fdi si tira fuori: «Niente liste». E denuncia le contraddizioni del Pd: «Campioni di inciucio»
La decisione

Forza Italia Vibo chiude alle elezioni provinciali: «Non presenteremo alcuna lista, L’Andolina delegittimato»

Il coordinamento provinciale annuncia ufficialmente che non parteciperà alla tornata elettorale del 12 dicembre. Nel mirino c’è sempre il presidente della Provincia: «La sua permanenza è una ferita aperta. Non si baratta la coerenza per una poltrona»
Redazione
22 novembre 2025
Ore 07:33
Forza Italia Vibo chiude alle elezioni provinciali: «Non presenteremo alcuna lista, L’Andolina delegittimato»\n
In Europa

Il modello Riace sbarca a Bruxelles, Lucano: «Superare la paura e costruire la speranza»

All’evento promosso dal sindaco ed europarlamentare anche Alex Zanotelli e Agazio Loiero. L’incontro con Francesca Albanese: «Contro di lei un’odiosa persecuzione»
Ilario Balì
21 novembre 2025
Ore 20:00
Il modello Riace sbarca a Bruxelles, Lucano: «Superare la paura e costruire la speranza»\n
L’attesa

Nuovo ospedale di Reggio, Occhiuto conferma il completamento entro il 2029. Falcomatà chiede chiarezza: «Ancora non abbiamo notizie del bando»

VIDEO | Il tema dei nuovi ospedali calabresi è stato richiamato anche nella recente seduta del Consiglio regionale. Rientra tra gli interventi anche l’ampliamento del plesso Morelli, e dunque il presidio ospedaliero unico della città dello Stretto. L’iter è giunto alla progettazione definitiva
Anna Foti
21 novembre 2025
Ore 18:30
Nuovo ospedale di Reggio, Occhiuto conferma il completamento entro il 2029. Falcomatà chiede chiarezza: «Ancora non abbiamo notizie del bando»\n
La proposta

Niente contributi da versare per chi assume a tempo indeterminato al Sud: l’emendamento di FdI alla Manovra

L’iniziativa dei senatori Zullo e Gelmetti riguarda i datori di lavoro privati e punta a «sostenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno». L’esonero dal 2026 al 2029
Redazione Politica
21 novembre 2025
Ore 13:09
Niente contributi\u00A0da versare per chi assume a tempo indeterminato al Sud: l’emendamento di FdI alla Manovra\n
L’attacco

Regione, il Pd denuncia il «metodo» Occhiuto: «Democrazia mortificata e nessun confronto»

Il gruppo consiliare critica la fretta con cui si è scelto di affrontare temi strategici come la modifica dello Statuto: «Rinviare avrebbe garantito rispetto delle regole, trasparenza e partecipazione»
Redazione Politica
21 novembre 2025
Ore 12:06
Regione, il Pd denuncia il «metodo» Occhiuto: «Democrazia mortificata e nessun confronto»\n
LA VERTENZA

Precari del Cnr a rischio, mozione bipartisan in Regione per tutelare il loro lavoro

Su iniziativa di Caputo, il testo è stato sottoscritto da tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione. «Sono fondamentali per la ricerca, ma alcuni contratti scadranno il 31 dicembre 2025. La giunta si impegni con Roma a fare di tutto per la stabilizzazione»
Antonio Clausi
21 novembre 2025
Ore 11:37
Precari del Cnr a rischio, mozione bipartisan in Regione per tutelare il loro lavoro
La reazione

Altomonte, le prime parole del sindaco Coppola dopo lo scioglimento: «Il giorno più brutto per me e per la città»

L’ormai ex primo cittadino commenta la decisione del Consiglio dei ministri per sospette infiltrazioni mafiose: «La ritengo ingiusta e non motivata, e basata su situazioni non reali e non corrispondenti al vero»
Franco Sangiovanni
21 novembre 2025
Ore 11:31
Altomonte, le prime parole del sindaco Coppola dopo lo scioglimento: «Il giorno più brutto per me e per la città»\n
La riunione

Vertenza Amaco, istituito un tavolo tecnico. Gallo: «La Regione impegnata per arrivare a una soluzione stabile»

Incontro in Cittadella con i rappresentanti delle varie parti coinvolte nella vicenda. L’assessore parla di «passo determinante» per garantire la continuità del servizio e tutelare i lavoratori
Redazione Politica
21 novembre 2025
Ore 11:12
Vertenza Amaco, istituito un tavolo tecnico. Gallo: «La Regione impegnata per arrivare a una soluzione stabile»\n
Regione Calabria

Riforma della burocrazia, la rivoluzione può attendere: non ci sono ancora gli avvisi per i dirigenti esterni

L’entrata in vigore è fissata l’1 dicembre, ieri l’atto è stato pubblicato sul bollettino regionale ed ha acquisito esecutività. Tuttavia, restano un’incognita gli incarichi apicali
Luana Costa
21 novembre 2025
Ore 10:50
Riforma della burocrazia, la rivoluzione può attendere: non ci sono ancora gli avvisi per i dirigenti esterni\n
indice puntato

Scutellà (M5S): «In Consiglio regionale blitz della maggioranza per deviare l’attenzione dal poltronificio»

La capogruppo pentastellata: «Emersa tutta l’arroganza e la scorrettezza del centrodestra, sia nei tempi che nei modi: dalla convocazione fino alla chiusura dei lavori»
Redazione
21 novembre 2025
Ore 10:00
Scutellà (M5S): «In Consiglio regionale blitz della maggioranza per deviare l’attenzione dal poltronificio»
intervento sui generis

De Cicco scuote l'opposizione: «Occhiuto parla di Tunisia e USA, ma dei cittadini non gliene frega nulla»

«Presidè, te la faccio io una proposta» è l'incipit del primo intervento in Consiglio regionale del capogruppo dei Democratici progressisti che attacca giunta e maggioranza accusandoli di sfuggire al grido d'allarme della gente. Poi l'affondo: «Alcuni non sanno nemmeno come sono finiti a Palazzo Campanella»
Redazione
21 novembre 2025
Ore 09:31
De Cicco scuote l'opposizione: «Occhiuto parla di Tunisia e USA, ma dei cittadini non gliene frega nulla»
La decisione

Infiltrazioni mafiose, sciolto il Comune di Altomonte: la gestione passa ai commissari

Il provvedimento del Consiglio dei ministri. La triade commissiariale gestirà l’ente per i prossimi diciotto mesi
Redazione Politica
21 novembre 2025
Ore 07:13
Infiltrazioni mafiose, sciolto il Comune di Altomonte:\u00A0la gestione passa ai commissari\n
La prima maratona

Assessori, sottosegretari e Statuto: scontro su metodo e costi in Consiglio regionale ma il voto notturno premia il centrodestra

L’Aula si divide su tutto. La maggioranza parla di «adeguamenti tecnici», per l’opposizione si tratta di «scelte politiche» e per il M5S non saranno a costo zero. Pd, Democratici progressisti, Casa riformista e Tridico presidente: «Troppa fretta di cambiare, non sono queste le priorità dei cittadini»
Redazione Politica
21 novembre 2025
Ore 06:41
Assessori, sottosegretari e Statuto: scontro su metodo e costi in Consiglio regionale\u00A0ma il voto notturno premia il centrodestra\n
Format LaC Tv

La Contesa, Nicola Gratteri a tutto campo: il procuratore ospite di Perfidia questa sera alle 21,30

Intervista esclusiva nel talk condotto da Antonella Grippo in uno dei momenti più caldi del già delicato rapporto tra politica e magistratura. Tra Tangentopoli, vecchie e nuove riforme e ingerenze
Redazione Politica
21 novembre 2025
Ore 05:44
La Contesa, Nicola Gratteri a tutto campo: il procuratore ospite di Perfidia questa sera alle 21,30
In aula

Consiglio regionale, Occhiuto incassa l’ok al programma con 21 Sì: «Con questa opposizione continueremo a lungo...»

Esito scontato per la prima votazione. Le critiche di Alecci (Pd) («ma quale investitura popolare, vi ha votato un calabrese su quattro») e lo scontro sulla sanità. Si astiene Filomena Greco (Casa riformista) 
P. P. P.
20 novembre 2025
Ore 21:50
Consiglio regionale, Occhiuto incassa l’ok al programma con 21 Sì: «Con questa opposizione continueremo a lungo...»\n
La seduta

Regione, ok della Giunta a interventi infrastrutturali per i porti di Diamante e Paola

Deliberata anche la proposta al Consiglio del disegno di legge per l’assestamento del bilancio di previsione con il quale si garantisce la copertura finanziaria di spese di carattere obbligatorio 
Redazione Politica
20 novembre 2025
Ore 17:23
Regione, ok della Giunta a interventi infrastrutturali per i porti di Diamante e Paola\n
Dai banchi dell’opposizione

Consiglio regionale, Tridico: «Calabria ultima su tutti i fronti mentre qui si pensa a poltrone e giochi di potere»

Il capo dell’opposizione in aula rimprovera Occhiuto e il centrodestra di aver fatto troppo poco negli anni precedenti. E attacca: «Non cominciamo bene con la modifica dello Statuto, non sono queste le priorità»
Claudio Labate
20 novembre 2025
Ore 17:16
Consiglio regionale, Tridico:\u00A0«Calabria ultima su tutti i fronti mentre qui si pensa a poltrone e giochi di potere»
Consiglio regionale

Il programma di Occhiuto: «Riforma Sanità, nuovi voli e Cpi in Tunisia per reclutare manodopera. Battiamo il pregiudizio sulla Calabria»

Il presidente espone in Consiglio regionale le linee guida del suo secondo mandato: «Saranno cinque anni storici, per la prima volta si può continuare quanto iniziato nella legislatura precedente». E all’opposizione: «Sia rigorosa ma costruttiva»
Claudio Labate
20 novembre 2025
Ore 16:57
Il programma di Occhiuto:\u00A0«Riforma Sanità, nuovi voli e Cpi in Tunisia per reclutare manodopera. Battiamo il pregiudizio sulla Calabria»
Costi della politica

Pane e politica, i gruppi del Consiglio regionale restituiscono oltre 500mila euro non spesi: tutte le cifre

Torna indietro dopo i controlli della Corte dei conti più di mezzo milione di euro che finirà nel bilancio 2025-2027. Ecco quanto hanno “risparmiato” Fratelli d’Italia, Lega, Pd e gli altri partiti per le dimissioni di Occhiuto
Redazione Politica
20 novembre 2025
Ore 15:41
Pane e politica, i gruppi del Consiglio regionale restituiscono oltre 500mila euro non spesi: tutte le cifre\n
1

Casa e azienda agricola abbattute per far spazio alla nuova 106, arriva il decreto di esproprio: «Spostate il tracciato di pochi metri»

2

Renato Cortese, il super poliziotto calabrese che catturò Provenzano tra i condannati a 5 anni del caso Shalabayeva

3

Irene Pivetti: «Mi preparo al carcere, ma non mollo. Ho perso tutto, mi affido a Dio e riparto dai pacchi viveri della San Vincenzo»

4

Omicidio Chindamo, Emanuele Mancuso in Corte d'Assise: «Venti minuti per far sparire il corpo di Maria»

5

Concorso truccato al Tfa Sostegno: i dettagli dell’inchiesta di Crotone e la mazzetta da 5mila euro

