Poco meno di tre mesi per distribuire deleghe e comporre la sua squadra di governo. Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, ha composto la giunta assegnando la poltrona di vicepresidente a Federico Belvedere (con annesse Politiche giovanili), consigliere comunale di Rende in quota Italia del Meridione ed eletto nella lista “Ad Maiora”. Una decisione a sorpresa, perché tutto lasciava pensare che toccasse a Fratelli d’Italia che dal canto suo, però, ha tergiversato forse un po’ troppo.

La matassa è stata così sbrogliata in favore del giovane avvocato. Ai meloniani, tuttavia, sono stati assegnati ambiti d’intervento importanti. Al sindaco di Praia, Antonino De Lorenzo, per esempio, va l’Edilizia scolastica. Faragalli, ad ogni modo, ha deciso di coinvolgere tutti coloro che sono stati premiati dalle urne lo scorso 8 marzo.

Provincia di Cosenza, la giunta Faragalli

Otto seggi, come noto, sono andati all’area di maggioranza che sostiene Faragalli, mentre quattro sono occupati dai rappresentanti della minoranza. Di seguito tutte le deleghe che il presidente ha attribuito componendo così la nuova giunta della Provincia di Cosenza. «Sono stati giorni di lavoro intenso che ci hanno fatto trascurare per un attimo la composizione della squadra di governo – ha detto il presidente ai nostri microfoni -. Abbiamo approvato in questi mesi una serie di pratiche finanziarie propedeutiche a passare da un piano di riequilibrio con disavanzo di -82 milioni ad uno di -76 milioni».

«Successivamente – ha aggiunto - ci siamo concentrati a mettere in moto la macchina dell’Ente partendo dalla politica. Il prossimo passo sarà la nomina dei dirigenti con il fine di dare un ordine piramidale alla Provincia tutta. In questo modo partiremo a pieno ritmo e lavoreremo con due stampelle a sostegno: la parte politica e quella amministrativa». Di seguito tutte le deleghe assegnate.