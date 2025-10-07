Il neo presidente riconfermato per altri cinque anni rivendica il lavoro fatto e scherza a “Un giorno da Pecora” su tifo, vacanze e campagna elettorale con la compagna Matilde Siracusano

«Senza questo avviso di garanzia sarei arrivato al 70%». Così il neo presidente della Calabria Roberto Occhiuto, intervistato a 'Un giorno da Pecora' su Rai Radio1, è tornato sulla vittoria alle elezioni che lo hanno riconfermato alla guida della regione per i prossimi 5 anni.

«Ho fatto un lavoro straordinario, ho fatto riforme che non si erano mai viste, cose che negli ultimi decenni i calabresi non avevano mai visto», aggiunge Occhiuto che poi risponde anche a domande che nulla hanno a che vedere con le elezioni.

La squadra per cui tifa, ad esempio: «Sono tifoso dell'Inter, ormai abbiamo votato e lo posso dire…». O su vacanze future con la compagna, la parlamentare del suo stesso partito Matilde Siracusano. «Ma lei è stata qui in vacanza praticamente, mentre io facevo campagna elettorale - ha risposto -. Il mio quartier generale era in un bellissimo hotel sul mare, e lei è stata qui, praticamente ha fatto vacanza».