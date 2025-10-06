In campo per la presidenza Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano. Affluenza al 29,08 per cento alle ore 23. Risultati e aggiornamenti live già a partire dalle 14.30 su LaC Tv e sulle testate del gruppo, un altro speciale è previsto alle 21.30

Urne aperte in Calabria anche oggi per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Si vota fino alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio che seguiremo in diretta su LaC Tv e sulle nostre testate.

Le elezioni si svolgono con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale a causa delle dimissioni, nel luglio scorso, del presidente Roberto Occhiuto, di Forza Italia. Gli aventi diritto al voto sono quasi un milione e 900mila.

Regionali Calabria, l’affluenza alle 23

Alle ore 23 l’affluenza in Calabria si attesta al 29,08%, in lieve calo rispetto alla precedente tornata: nel 2021 infatti alla stessa ora aveva votato il 30,87% degli aventi diritto. Ecco i dati di oggi per ogni provincia:

Catanzaro: 31,92%

Cosenza: 26,21%

Crotone: 28,8%

Reggio Calabria: 32,24%

Vibo Valentia: 26,67%

Regionali Calabria, tre candidati in campo

I candidati alla presidenza sono tre. Lo stesso Roberto Occhiuto per il centrodestra, sostenuto da Forza Italia, partito di cui é vicesegretario nazionale, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di centro, Sud chiama Nord e dalle liste Forza Azzurri e Occhiuto presidente. Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che é appoggiato, oltre che da M5S, da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e dalle liste Democratici e Progressisti e Tridico presidente. L'outsider per la presidenza di queste elezioni é Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana Popolare, di cui é stato uno dei fondatori, sostenuto dal suo partito.

Occhiuto spera di bissare il successo del 2021, quando fu eletto con il 44,3%, distanziando di gran lunga gli altri tre candidati: Amalia Bruni, sostenuta dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, che riportò il 27,7%; l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris (16,1%) e l'ex presidente della Regione Mario Oliverio, già del Pd, (1,7%).

Tra le proposte avanzate da Roberto Occhiuto nel corso della campagna elettorale c'é l'istituzione di un reddito di merito per gli studenti che scelgono le università della Calabria e mantengono una media del 27.

L’europarlamentare Pasquale Tridico, se eletto, vuole introdurre un reddito di dignità di 500 euro per gli occupabili.

Francesco Toscano, invece, ci tiene a rimarcare la sua differenza dagli altri due candidati, definendoli "due facce della stessa medaglia".

Lo spoglio, che inizierà subito dopo la conclusione delle operazioni elettorali, sarà seguito da Occhiuto in un hotel di Gizzeria, nel catanzarese. Tridico sarà a Rende, centro limitrofo a Cosenza, anche lui in un albergo, mentre Toscano seguirà l'esito del voto a Gioia Tauro, nella sua sede elettorale.

