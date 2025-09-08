«Occhiuto continua a mentire ai calabresi. In quattro anni ha fatto più danni lui che le amministrazioni degli ultimi 40, per la maggior parte di centrodestra». Così in una nota il Pd Calabria.

«Dalla sanità alla Film Commission, si registra soltanto – spiegano i dem – un arretramento micidiale della Calabria, con servizi pessimi, l’aumento spaventoso della migrazione sanitaria, l’inattendibilità di molti bilanci aziendali approvati e, nel caso dell’ente regionale per il cinema, l’assoluta e gravissima mancanza di trasparenza».

«L’ex presidente – attacca il Pd – non ha la bacchetta magica ma ha avuto più di uno scettro, dato il potere enorme che ha gestito, soprattutto nella sanità. Tuttavia ha riservato l’attenzione anzitutto ai suoi fedelissimi e collaboratori, ha maltrattato i precari e gettato fumo negli occhi con una comunicazione fasulla, i concertoni, le luci colorate e gli spot pagati dai calabresi».

Duro anche l’attacco sulle riforme: «Ha peggiorato il servizio 118, non ha mosso un dito per rifare la rete ospedaliera, ha lasciato case e imprese senza una goccia d’acqua e non ha mai risolto i problemi ambientali più importanti. Saranno gli elettori calabresi a bocciarlo, a certificare il fallimento della sua esperienza amministrativa. Adesso Occhiuto ha il vento contrario, i cittadini non sopportano più le sue menzogne e voteranno convintamente – concludono i dem – per Tridico e il centrosinistra».