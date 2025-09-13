Il consigliere regionale Fi replica all’esponente Avs recentemente intervenuto a Lamezia: «Il centrosinistra persevera in una narrazione tossica sulla nostra terra»
Pasqualina Straface
«Ci risiamo con la mistificazione della realtà. Oggi l’esponente di Avs Angelo Bonelli, in un’iniziativa elettorale, ha accusato il presidente Roberto Occhiuto di aver danneggiato la sanità pubblica a favore di quella privata». Lo scrive Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.
«Qualcuno del centrosinistra calabrese – sottolinea Straface - avrebbe dovuto informare l’onorevole Bonelli - che chiacchiera senza conoscere in alcun modo il nostro territorio - che il primo gruppo regionale della sanità privata è proprio a sostegno di Pasquale Tridico, con una candidata inserita nelle liste a suo supporto.
Il centrosinistra persevera, dunque, in una narrazione tossica sulla Calabria e questa campagna elettorale passerà alla storia per la quantità fuori controllo di sciocchezze e bugie che sono stati in grado di raccontare, nell’illusione che i calabresi non siano in grado di distinguere chi come loro fa solo propaganda da chi si impegna ogni giorno per costruire un futuro migliore».