«Schlein è venuta in Calabria a parlare di sanità pubblica. Forse è distratta. Nessuno le ha detto che i padroni della sanità privata, nel Consentino, appoggiano il suo candidato, Tridico». È l'affondo lanciato da Francesco Toscano, candidato alla Presidenza della Regione Calabria per Democrazia Sovrana e Popolare che su Tridico aggiunge: «Sembra quasi un Che Guevara in doppio petto: vuole fare la parte di quello che difende il popolo, ma ha nelle sue liste i padroni della sanità privata».

«Spesso -spiega Toscano- chi tifa per la sanità privata ha bisogno di indebolire le strutture pubbliche, perché la sanità privata può prosperare soltanto di fronte all’inefficienza del pubblico e tante volte l’inefficienza del pubblico è voluta dalla politica, perché è un grimaldello utile per arricchire gli amici della sanità privata».