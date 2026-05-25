Il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di FI festeggia il risultato della città pitagorica, dopo quello di Reggio che ha visto trionfare Cannizzaro: «Quando si costruiscono coalizioni credibili i cittadini ti scelgono con convinzione»

«La netta vittoria di Vincenzo Voce a Crotone è una bellissima notizia. A lui vanno i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro. Questo risultato conferma ancora una volta che in Calabria il centrodestra e Forza Italia vanno a gonfie vele». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, commenta i risultati delle ultime elezioni amministrative che hanno visto a Crotone e Reggio Calabria imporsi i candidati azzurri.

A Crotone, afferma Occhiuto, «gli ottimi numeri della lista riconducibile al sindaco Voce dimostrano che i crotonesi hanno voluto esplicitamente premiare il suo governo comunale e insieme anche quello regionale, che tanto ha fatto per la città in questi ultimi anni. Quando si costruiscono coalizioni credibili, radicate e capaci di governare, i cittadini ti scelgono con convinzione. Avanti così, con serietà e concretezza».