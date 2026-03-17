La pubblicità ha a lungo mostrato una famiglia perfetta e tradizionale, riflettendo e influenzando la società del dopoguerra. Col tempo, però, i cambiamenti sociali hanno reso quel modello superato. Oggi i brand cercano equilibrio tra inclusione e realismo

La pubblicità ha sempre parlato di famiglia, perché è lì che nascono le scelte di ogni giorno: cosa comprare, cosa mangiare, come vivere. Se torniamo indietro nel tempo, alle prime pubblicità del dopoguerra, la famiglia era quasi sempre la stessa. Nelle réclame stampate e nei primi spot in TV, spesso dentro programmi come Carosello, si vedeva un modello molto chiaro: ruoli definiti, casa in ordine, tutto al posto giusto. Il padre lavorava, la madre stava in casa, i figli erano felici. Non era solo pubblicità, era proprio un modello di vita.

Quel tipo di racconto serviva a dare sicurezza. In un’Italia che cresceva e cercava stabilità, la famiglia “perfetta” era un punto fermo. I brand non vendevano solo prodotti, ma uno stile di vita, un’idea di felicità semplice e ordinata. Ed è da lì che nasce il legame forte tra pubblicità e famiglia: non si limita a raccontarla, ma la costruisce nella testa delle persone.

Con il passare degli anni però la realtà ha iniziato a cambiare più velocemente di quella immagine. Le donne hanno iniziato a lavorare di più, i ruoli in casa si sono mossi, le relazioni sono diventate più complesse. E la pubblicità, per un po’, è rimasta indietro. Ha continuato a raccontare la stessa famiglia anche quando non era più quella reale.

A un certo punto questa distanza si è vista chiaramente. Ed è lì che qualcosa ha iniziato a cambiare: padri più presenti in casa, madri meno legate solo al ruolo domestico, famiglie un po’ più vere. Ma il cambiamento più forte è arrivato negli ultimi anni, quando sono entrati in scena modelli diversi.

Un caso molto importante, soprattutto in Italia, è quello di Barilla. Per anni è stata il simbolo della famiglia tradizionale perfetta. Poi nel 2013 è arrivato uno scivolone che ha fatto molto rumore: il presidente Guido Barilla disse che non avrebbe mai rappresentato una famiglia gay nelle sue pubblicità. Da lì è scoppiato tutto: polemiche, proteste, gente che ha smesso di comprare i prodotti. Un danno forte all’immagine. Però da quella crisi è partito anche un cambiamento. L’azienda ha rivisto il modo di comunicare, aprendosi di più. È stato un passaggio importante, perché ha fatto capire una cosa semplice: oggi i valori contano quanto il prodotto.

Altri brand si sono mossi in modo più naturale. IKEA, per esempio, ha iniziato a mostrare famiglie diverse senza farne un tema, ma trattandole come qualcosa di normale. Coca-Cola ha allargato il concetto di famiglia, soprattutto a Natale, includendo amici e persone care, non solo parenti. Mulino Bianco invece è rimasto più legato alla tradizione, ma ha reso le sue storie meno perfette, più vere.

Oggi il cambiamento più grande non è solo in chi viene rappresentato, ma in come viene raccontato. La famiglia non è più perfetta, ed è proprio questo il punto. Le pubblicità funzionano di più quando mostrano cose vere: un po’ di disordine, piccoli litigi, momenti normali. Le persone si riconoscono in questo, non nelle famiglie da favola.

In questo contesto, lavorare nella comunicazione è diventato più delicato. Nei miei lavori uso sempre quello che chiamo il metodo delle tre visioni: ogni messaggio lo guardo da più punti di vista, come se passasse attraverso diversi filtri. Quello che per qualcuno è creativo, per altri può essere fuori luogo. Oggi basta poco per scatenare una reazione negativa: una parola sbagliata, una battuta che non funziona, una citazione fuori tempo. Il politicamente corretto ha alzato molto l’attenzione. Si cammina davvero su tavole piene di chiodi, e bisogna stare attenti a dove si mette il piede.

Per questo, quando ho lavorato per un’azienda di acqua minerale, ho proposto di cambiare l’immagine classica della mamma con il bambino sulle confezioni. L’idea era semplice: usare più soggetti, raccontare visivamente diversi tipi di famiglia. Non una sola immagine, ma tante. Un modo concreto per essere più vicini alla realtà di oggi.

Non sempre però le aziende sono pronte. In Italia il tema della famiglia tradizionale è ancora molto forte. Anche se le cose stanno cambiando, c’è sempre la paura di urtare chi è più legato a quel modello. E quindi spesso si resta nel mezzo: si prova a cambiare, ma senza spingersi troppo avanti.

Ed è qui che sta la sfida. La pubblicità oggi deve trovare un equilibrio: essere attuale senza dividere, essere inclusiva senza sembrare forzata. Non è semplice.

Se prima la famiglia era un’immagine perfetta da mostrare, oggi è qualcosa di più vero da raccontare. Non si tratta più di inventare un modello, ma di riuscire a parlare della vita per quella che è davvero. Ed è proprio questa semplicità, quando è fatta bene, che rende una comunicazione forte e credibile.

Buona comunicazione a tutti.