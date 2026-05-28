Grande attenzione al Palacongressi di Riccione per la relazione del dottor Luigi Promenzio, tra i relatori del XXVI Congresso Nazionale “Dermatologia per il Pediatra: accade d’estate”, svoltosi il 22 e 23 maggio.

L’appuntamento, organizzato dal professor Fabio Arcangeli, figura di riferimento internazionale nell’ambito della dermatologia pediatrica, ha riunito migliaia di studiosi e clinici dell’età pediatrica e adolescenziale provenienti da tutta Italia.

Promenzio, noto chirurgo del piede del bambino e direttore di Villa Serena for Children – Ortopedia Pediatrica di Catanzaro, ha presentato una relazione dal titolo «A piedi nudi sulla sabbia», affrontando il tema con una moderna visione multidisciplinare.

L’intervento ha spaziato dal valore educativo e neuro-motorio del gioco e dell’esplorazione a piedi nudi, fino ai vantaggi e agli svantaggi ortopedici e dermatologici di questa pratica in età pediatrica. Ampio spazio è stato dedicato anche ai rischi legati alla presenza di batteri patogeni e ai contenuti minerali delle spiagge, oltre agli aspetti dermatologici connessi a infezioni e ustioni.

Una ulteriore riflessione scientifica ha riguardato i complessi aspetti neuro-motorio-sensoriali che regolano l’attività sulla sabbia.

La relazione di Luigi Promenzio si è distinta per rigore scientifico, approccio innovativo e capacità divulgativa, rappresentando un importante punto di riferimento nel confronto multidisciplinare tra ortopedia pediatrica e dermatologia dell’età evolutiva.