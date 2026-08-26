Ampia partecipazione alla XVI edizione di “Incontrarsi per camminare insieme”, ospitata nella chiesa Maria Santissima Annunziata. Tra gli ospiti i professori Francesco Martino e Francesco Perticone, che hanno richiamato l'importanza della prevenzione e della divulgazione scientifica

La Chiesa Parrocchiale Maria SS Annunziata di San Nicola da Crissa ha fatto da cornice alla XVI edizione delle Giornate Mediche "Incontrarsi per camminare insieme". L'evento, ormai punto di riferimento per la divulgazione scientifica e la prevenzione, ha riunito esperti di altissimo profilo accademico, istituzioni locali e cittadini in un momento di profondo confronto sul tema della salute e dei corretti stili di vita.

Un parterre d'eccezione guidato dall'eccellenza della ricerca

A guidare i lavori è stato il professor Francesco Martino, già docente di Cardiologia all'Università "La Sapienza" di Roma e figura di spicco nello studio dell'ipertensione arteriosa in età pediatrica e dell'aterosclerosi precoce.

L'incontro si è aperto con i saluti del parroco don Vincenzo Nano, del sindaco Giuseppe Condello, affiancati dalla presenza di don Salvatore Minniti (parroco di Caroniti), don Domenico Muscari (parroco della Parrocchia Resurrezione di Gesù di Pizzo), dell'imprenditore Pasquale Fera e del professor Enzo Carone, docente di Storia delle mafie italiane.

La prevenzione cardiovascolare e il valore della divulgazione

Il cuore del programma scientifico si è concentrato sulla prevenzione cardiovascolare, con il contributo del professor Francesco Perticone, professore onorario di Medicina Interna e presidente onorario della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), oltre che già direttore della cattedra di Medicina Interna all'Università Magna Graecia di Catanzaro.

Le parole del dottor Natale

Tra gli interventi di rilievo, quello del dottor Vincenzo Natale, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'Asp di Vibo Valentia, che ha rimarcato l'importanza dell'iniziativa per il territorio: «Queste iniziative, portate avanti dal dottor Martino con sapienza e dedizione, ricoprono grande importanza perché riguardano temi scientifici e danno risalto alla scienza nazionale, oltre che a dare risalto al suo paese natìo che è appunto San Nicola da Crissa. La mia presenza ha il significato di onorare la sua carriera e sostenere l'intento di creare, anche in queste periferie di Vibo, un centro di interesse culturale».

Salute fin dal concepimento e centralità della comunicazione

Nel corso del suo intervento, il professor Perticone ha evidenziato l'importanza di un approccio tempestivo alla tutela della salute: «La prevenzione, e quindi il vivere in salute, comincia subito. Gli studi scientifici portati avanti da Francesco Martino hanno contribuito a spostare l'attenzione verso tematiche particolarmente pregnanti: per monitorare la salute bisogna intervenire fin dal momento del concepimento. La medicina non è una scienza esatta, per questo serve un'attenzione comunicativa speciale da parte dei medici».

A chiudere l'incontro è stato lo stesso professor Martino, che ha voluto ricambiare la stima nei confronti del collega Perticone, definendolo «una grande potenza nel settore della medicina interna e della prevenzione», confermando come la sinergia tra grandi professionisti possa trasformare centri interni in autorevoli presidi di cultura scientifica.