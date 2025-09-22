Da Mesoraca dove si è già in fase di consegna a Verzino dove sono appena iniziati i lavori preliminari. Il commissario straordinario Calamai: «Una rete di prossimità capace di rispondere ai bisogni delle comunità locali»

«Dalla città ai piccoli centri, la sanità di prossimità prende forma. Oltre agli interventi all’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio, l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone sta aprendo nuovi cantieri sul territorio per la realizzazione di Ospedali e Case della Comunità, strutture finanziate con le risorse del Pnrr – Missione 6 Salute. Queste strutture rappresentano il cuore della nuova rete territoriale: luoghi dedicati alla presa in carico, alla prevenzione e all’assistenza diffusa, in grado di rafforzare il legame tra sanità e comunità locali». È quanto fa sapere in una nota l’Asp di Crotone, che elenca i lavori in essere.

In particolare, sono questi i cantieri attivi:

A Mesoraca è in fase di consegna l’Ospedale di Comunità.

è in fase di consegna l’Ospedale di Comunità. A Caccuri è attesa la definizione del progetto aggiornato, che darà avvio al cantiere della nuova Casa della Comunità.

è attesa la definizione del progetto aggiornato, che darà avvio al cantiere della nuova Casa della Comunità. A Cirò Marina il cantiere della futura Casa della Comunità è già operativo: ad agosto sono iniziate le prime demolizioni interne.

il cantiere della futura Casa della Comunità è già operativo: ad agosto sono iniziate le prime demolizioni interne. A Crotone è stato avviato il cantiere della nuova Casa della Comunità, con le prime opere di delimitazione dell’area.

è stato avviato il cantiere della nuova Casa della Comunità, con le prime opere di delimitazione dell’area. A Isola di Capo Rizzuto è stato già allestito il cantiere per la realizzazione della Casa della Comunità.

è stato già allestito il cantiere per la realizzazione della Casa della Comunità. A Rocca di Neto sono stati avviati i lavori per la nuova Casa della Comunità.

sono stati avviati i lavori per la nuova Casa della Comunità. A Verzino sono stati effettuati i lavori preliminari di pulizia e le prime demolizioni interne per la futura Casa della Comunità. I lavori a Verzino

«Con l’apertura di questi cantieri – dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Crotone, Monica Calamai – segniamo un cambiamento concreto nell’organizzazione della sanità provinciale. Accanto all’ospedale, che rimane punto di riferimento essenziale, vogliamo costruire una rete capillare, capace di entrare nei luoghi della vita quotidiana, più vicina ai cittadini e attenta alle esigenze delle comunità locali. È un percorso che unisce innovazione, prossimità e cura, con la volontà di restituire fiducia e servizi tangibili ai cittadini della provincia di Crotone».