«Dire che la Calabria può vantare un sistema di risposta nell’emergenza-urgenza in linea con il resto del Paese, mentre i cittadini continuano a scontrarsi con ambulanze senza medico, postazioni scoperte e tempi di intervento inadeguati, significa forzare pesantemente la realtà». Così il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, replica alle recenti dichiarazioni del direttore generale dell’Azienda Zero, Gandolfo Miserendino.

Sanità

Sanità, Azienda Zero annuncia la completa digitalizzazione di tutti i Dea: «Più qualità e tempestività nelle cure»

Redazione
Sanità, Azienda Zero annuncia la completa digitalizzazione di tutti i Dea: «Più qualità e tempestività nelle cure»

Secondo i dem, «la digitalizzazione dei Dea e il raggiungimento dei target europei su telemedicina e Pronto soccorso sono fatti tecnici legati al Pnrr, non il segno di un 118 funzionante». Il partito rileva che tali traguardi convivono con «un’emergenza-urgenza a terra e con livelli di tutela della salute inferiori alla media nazionale», come indicano i dati sulla mortalità evitabile e i monitoraggi Lea. 

«Pazienti e utenti vedono altro, cioè – precisano i dem calabresi – postazioni chiuse, ambulanze demedicalizzate, carenza di medici e infermieri, tempi di arrivo troppo lunghi nelle aree interne». Il Pd ricorda che anche i sindacati dell’emergenza hanno già contestato la narrazione trionfale dell’Azienda Zero, parlando di racconto che non corrisponde al vero e segnalando che il maquillage sulle centrali operative non risolve il problema dei mezzi e del personale.

Sul piano economico, «la mobilità sanitaria passiva ha toccato i 308 milioni di euro nel 2024, con un aumento del 21 per cento – evidenziano i dem – rispetto all’anno precedente». Un dato già portato in Parlamento dal senatore Irto, che a giudizio del Pd «certifica l’incapacità dell’attuale governance sanitaria di trattenere i pazienti e garantire percorsi assistenziali dignitosi».

«La responsabilità politica di questo quadro ricade sul presidente della Regione e commissario ad acta, Roberto Occhiuto. I target digitali – prosegue la nota del Pd – non curano nessuno e non rimettono in piedi il 118. La Calabria ha bisogno di scelte concrete ed efficaci».

Il Pd indica quindi tre priorità: «Riorganizzare l’emergenza-urgenza su base provinciale», con criteri pertinenti di copertura e tempi di intervento utili; mettere medici sulle ambulanze e rafforzare i Pronto soccorso» con contratti stabili e incentivi economici adeguati; «varare un Piano straordinario di assunzioni», impiegando gli strumenti disponibili nel commissariamento: Programma operativo regionale, quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, fondi per le carenze dei Pronto soccorso e risorse liberate dalla riduzione della mobilità passiva.

«Occhiuto smetta di esibire target statistici e affronti la realtà. Senza una rete 118 funzionante e senza medici in servizio, la regione continuerà a pagare un prezzo altissimo in termini di salute pubblica e spesa sanitaria», conclude il Pd Calabria.