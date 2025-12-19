Catanzaro si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 e tra i tedofori della città capoluogo ci sarà anche il presidente dell’US Catanzaro 1929, Floriano Noto. L’ufficialità è stata confermata dai canali ufficiali del club giallorosso.

Secondo quanto comunicato, Noto percorrerà un tratto di via Nazionale, partendo dalla stazione ferroviaria di Catanzaro Lido e risalendo verso viale Magna Grecia, in uno dei momenti del passaggio della torcia più seguiti dalla città.

Sport

Fiamma Olimpica in Calabria, Iemmello tra i tedofori nella staffetta di Catanzaro

Giampaolo Cristofaro
Fiamma Olimpica in Calabria, Iemmello tra i tedofori nella staffetta di Catanzaro

La partecipazione del presidente del Catanzaro alla staffetta olimpica rappresenta un riconoscimento istituzionale e sportivo, che coinvolge la società anche al di fuori del campo, in un evento di portata nazionale. Accanto a lui ci sarà anche il capitano Pietro Iemmello. Noto e Immello saranno dunque protagonisti di un gesto simbolico che lega il club e la comunità locale a un momento importante del percorso verso Milano-Cortina 2026.