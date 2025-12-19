Il presidente giallorosso sarà protagonista della staffetta olimpica, in uno dei momenti più attesi del passaggio della torcia nella città capoluogo. Il club sarà rappresentato anche da capitan Iemmello

Catanzaro si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 e tra i tedofori della città capoluogo ci sarà anche il presidente dell’US Catanzaro 1929, Floriano Noto. L’ufficialità è stata confermata dai canali ufficiali del club giallorosso.

Secondo quanto comunicato, Noto percorrerà un tratto di via Nazionale, partendo dalla stazione ferroviaria di Catanzaro Lido e risalendo verso viale Magna Grecia, in uno dei momenti del passaggio della torcia più seguiti dalla città.

La partecipazione del presidente del Catanzaro alla staffetta olimpica rappresenta un riconoscimento istituzionale e sportivo, che coinvolge la società anche al di fuori del campo, in un evento di portata nazionale. Accanto a lui ci sarà anche il capitano Pietro Iemmello. Noto e Immello saranno dunque protagonisti di un gesto simbolico che lega il club e la comunità locale a un momento importante del percorso verso Milano-Cortina 2026.