Una mattinata intensa quella odierna in casa Gioiese. La compagine viola, innanzitutto, è reduce da uno score nel campionato di Eccellenza di una sola vittoria nelle ultime dodici uscite ufficiali, relegandola al terzultimo posto e quota otto punti, e meno dieci dalla Rossanese e con lo spettro della retrocessione diretta sempre più concreto.

Il successore

Pesante, a tal proposito, la sconfitta di domenica in casa dello Stilomonasterace per 5-0 che ha inevitabilmente portato conseguenze. Ufficiale infatti la rescissione con il tecnico Mommo Mesiti, che era arrivato lo scorso novembre. In casa viola non c'è tempo da perdere e di fatti la dirigenza ha subìto annunciato il nome del successore che è riconosciuto in Domenico Zito.

Tecnico di comprovata esperienza, mister Zito vanta un percorso professionale di assoluto livello. In carriera ha guidato con successo le giovanili della Reggina, la Primavera del Catanzaro, oltre alle prime squadre di Palmese in Eccellenza, Locri e Cittanovese in Serie D, distinguendosi per competenze tecniche, capacità gestionali e qualità umane. I co-presidenti Simona Romeo e Tonino Polimeni, insieme a tutto lo staff tecnico e dirigenziale, hanno dunque puntato sulla sua esperienza per quella che è un'impresa sempre più titanica: la salvezza.