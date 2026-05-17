Non solo spettacolo in campo, ma anche tensione a bordocampo nella semifinale d’andata dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Palermo, terminata con un netto 3-0 in favore dei giallorossi. Al “Ceravolo”, con la squadra di casa padrona del match e avanti di tre reti già all’intervallo grazie alla doppietta di Iemmello e al sigillo di Liberali, il nervosismo ha preso il sopravvento anche tra le panchine.

L’episodio si è verificato al 54’, in un momento in cui il Palermo appariva in evidente difficoltà, incapace di reagire alla pressione e all’intensità imposte dal Catanzaro. Alberto Aquilani, tecnico giallorosso, avrebbe rivolto verso la panchina rosanero un gesto interpretabile come un provocatorio «avete paura?», accendendo immediatamente gli animi nell’area tecnica.

Ne è nato un battibecco tra i componenti delle due panchine, con il clima che si è fatto incandescente per alcuni istanti prima del ritorno alla calma grazie all’intervento dello staff e del direttore di gara. Un episodio figlio della tensione agonistica di una sfida ad alta posta, con in palio l’accesso alla finale playoff per la promozione in Serie A.

Il Catanzaro, trascinato dall’entusiasmo del “Ceravolo”, ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione, ma il verdetto definitivo arriverà mercoledì sera al “Barbera”, dove il Palermo proverà l’impresa davanti al proprio pubblico.