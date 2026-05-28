La notte che vale una stagione, forse un destino. Monza e Catanzaro si ritrovano davanti all’ultimo bivio, quello che separa il sogno dalla delusione. Novanta minuti, forse qualcosa in più, per decidere chi salirà in Serie A e chi resterà a guardare. Il Monza parte avanti grazie al 2-0 conquistato al “Ceravolo” nella gara d’andata, con i gol di Hernani e Caso che hanno indirizzato la finale playoff verso la Brianza. Ma guai a pensare che sia finita. Perché il Catanzaro ha costruito la sua stagione proprio sull’orgoglio, sulla capacità di rialzarsi, sulla spinta di una piazza che vive il calcio come identità e appartenenza.

Alberto Aquilani chiede ai suoi una partita perfetta, mentre il Monza di Paolo Bianco vuole completare il ritorno immediato nella massima serie dopo una stagione vissuta sempre ai vertici. È una finale che racconta due mondi diversi ma ugualmente affamati. Da una parte la solidità di un club costruito per tornare subito in alto, dall’altra il romanticismo calcistico di una città che aspetta la Serie A da oltre quarant’anni. Il “Ceravolo” all’andata ha spinto il Catanzaro fino all’ultimo respiro; ora toccherà all’U-Power Stadium diventare il teatro della notte decisiva. E intanto cresce l’attesa per una sfida che si annuncia da record. L’U-Power Stadium viaggia verso il primo storico sold out con 17.102 spettatori attesi sugli spalti, numeri mai raggiunti prima dall’impianto brianzolo. Nel settore ospiti saranno presenti 2300 tifosi giallorossi, ma il sostegno al Catanzaro andrà ben oltre i confini della curva riservata. Saranno infatti tantissimi anche i sostenitori delle Aquile presenti negli altri settori dello stadio: tifosi residenti fuori dalla Calabria che hanno potuto acquistare regolarmente il biglietto e che hanno scelto di non mancare all’appuntamento con la storia.

Da Milano, Torino, Bologna e da tante altre città del Nord arriveranno famiglie, gruppi di amici e intere generazioni di emigrati calabresi unite dagli stessi colori. Perché certe partite non si guardano soltanto. Si vivono. E Monza-Catanzaro sarà soprattutto questo: una notte di passione, appartenenza e speranza, con il rumore di un popolo pronto a spingere le Aquile oltre ogni limite.